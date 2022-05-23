Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.59
USD
23.07
RUB
0.4
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 23 °C
Медианная зарплата в Чехии выросла до 35 169 крон в прошлом году

Медианная зарплата в Чехии выросла до 35 169 крон в прошлом году

420on.cz 314
В прошлом году медианная заработная плата в Чехии выросла примерно на 6% — до 35 169 крон. В то время как для мужчин зарплата составляла 37 070 крон, для женщин — 32 800 крон. Минимальная достойная заработная плата а Чехии составляет почти 34 000 крон, в Праге — 40 000 крон, считают эксперты.
Медианная зарплата в Чехии выросла до 35 169 крон в прошлом году

Это следует из публикации «Структура заработной платы работников», которую опубликовало в понедельник Чешское статистическое управление.

Медианная заработная плата делит работников на две равные части с более низкой и более высокой заработной платой. Эта цифра ниже средней заработной платы (37 839 крон в прошлом году). В целом две трети работников в стране не получают средней заработной платы.

Данные также показывают, что в прошлом году 5% мужчин получали зарплату менее 17 806 крон, а женщины — 17 481 крону. С другой стороны, 5% мужчин зарабатывали более 90 867 крон, а женщины — 69 882 кроны в месяц.

2,72% всех работников получали зарплату более 100 000 крон в месяц, из них 3,87% мужчин и 1,33% женщин.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
зарплата Чехия работа статистика
Читайте
по теме 
Чиновники в чешских отделениях службы занятости жалуются: пособия беженцам больше, чем наша зарплата
18.05.2022 11:35 Экономика
Чиновники в чешских отделениях службы занятости жалуются: пособия беженцам больше, чем наша зарплата
2748
Профсоюзы в Чехии требуют увеличить минимальную зарплату до 18 200 крон
17.05.2022 10:12 Экономика
Профсоюзы в Чехии требуют увеличить минимальную зарплату до 18 200 крон
3962
Уровень бедности в Чехии вырос почти вдвое, затронув каждую шестую семью
16.05.2022 09:50 Экономика
Уровень бедности в Чехии вырос почти вдвое, затронув каждую шестую семью
5101
Две трети чешских работников ожидают повышения заработной платы в этом году
14.05.2022 13:38 Экономика
Две трети чешских работников ожидают повышения заработной платы в этом году
3409
Последние новости:
23
мая
Чешские школы ждет наплыв в сентябре. Подходит срок, когда большинство украинских детей обязаны начать учёбу
23.05.2022 15:38 Общество
Чешские школы ждет наплыв в сентябре. Подходит срок, когда большинство украинских детей обязаны начать учёбу
57
На Вацлаваке заработал фонтан, спасающий жителей и гостей столицы от жары
23.05.2022 14:52 Общество
На Вацлаваке заработал фонтан, спасающий жителей и гостей столицы от жары
125
Полиция разыскивает иностранку, пропавшую в Праге. Она пыталась покончить жизнь самоубийством и страдает от депрессии
23.05.2022 13:46 Общество
Полиция разыскивает иностранку, пропавшую в Праге. Она пыталась покончить жизнь самоубийством и страдает от депрессии
387
В Праге перекрыли движение из-за подозрительного чемодана, который оказался пустым
23.05.2022 13:31 Общество
В Праге перекрыли движение из-за подозрительного чемодана, который оказался пустым
202
Пока не стоит бояться: В Чехии не обнаружили обезьянью оспу, единственное подозрение не подтвердилось
23.05.2022 12:28 Общество
Пока не стоит бояться: В Чехии не обнаружили обезьянью оспу, единственное подозрение не подтвердилось
276
Опрос: по мнению 70% чехов, правительство недостаточно помогает им с инфляцией
23.05.2022 12:12 Экономика
Опрос: по мнению 70% чехов, правительство недостаточно помогает им с инфляцией
172
Администрация Праги ищет диктора для объявления остановок в трамваях и автобусах
23.05.2022 12:02 Экономика
Администрация Праги ищет диктора для объявления остановок в трамваях и автобусах
252
ВИДЕО: В пятницу в Чехии был не просто ураган, а природное явление — деречо. В этот раз слабое, но не менее опасное
23.05.2022 10:53 Общество
ВИДЕО: В пятницу в Чехии был не просто ураган, а природное явление — деречо. В этот раз слабое, но не менее опасное
1004
Чехия купит специальные контейнеры для размещения беженцев
23.05.2022 09:52 Общество
Чехия купит специальные контейнеры для размещения беженцев
601
Русские предприниматели в Чехии меняют гражданство
23.05.2022 09:10 Общество
Русские предприниматели в Чехии меняют гражданство
2644


Мобильная версия