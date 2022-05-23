Медианная зарплата в Чехии выросла до 35 169 крон в прошлом году

Это следует из публикации «Структура заработной платы работников», которую опубликовало в понедельник Чешское статистическое управление.
Медианная заработная плата делит работников на две равные части с более низкой и более высокой заработной платой. Эта цифра ниже средней заработной платы (37 839 крон в прошлом году). В целом две трети работников в стране не получают средней заработной платы.
Данные также показывают, что в прошлом году 5% мужчин получали зарплату менее 17 806 крон, а женщины — 17 481 крону. С другой стороны, 5% мужчин зарабатывали более 90 867 крон, а женщины — 69 882 кроны в месяц.
2,72% всех работников получали зарплату более 100 000 крон в месяц, из них 3,87% мужчин и 1,33% женщин.
Источник: novinky.cz
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