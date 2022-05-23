Жестокое обращение с женщинами в чешских роддомах придали огласке. Давление со стороны медиков и вмешательство без согласия хотят остановить

Некоммерческие организации, включая чешскую «Лигу прав человека» с помощью кампании «Хватит» хотят привлечь внимание к жестокому обращению в родильных домах.

«Это ни в коем случае не только местная проблема, как может показаться на первый взгляд», — врач сказал Антонин Паржижек.

По его словам, например, в Скандинавии в настоящее время издаются весьма самокритичные публикации. «Акушерское насилие» используется в кампании для описания различных форм нежелательного поведения, от неуважения к частной жизни до манипулирования и психологического принуждения со стороны медсестер до осмотров или вмешательств без согласия матери или содержания в родильном отделении.

Акушерское насилие может иметь серьезные последствия

Цель кампании заключается в том, чтобы привлечь внимание к последствиям, которые такое поведение может иметь для женщин.

«Исследования показали, что травматический опыт родов может иметь те же последствия, что и травма солдат, возвращающихся с войны», — сказала акушерка Ивана Кенигсмарк, которая была столкнулась с уголовным преследованием за домашние роды.

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что 80% родов могут происходить без постороннего вмешательства, но в Чехии соотношение обратное. По словам авторов кампании, женщин часто принуждают к неестественной позе при родах, им без надобности дают лекарства, им отказывают в контакте с новорожденным.

«Я бы хотела, чтобы беременные женщины больше не чувствовали себя «ненужным куском мяса», потому что именно так я чувствовала себя под наблюдением врачей в обе беременности», — цитируют авторы кампании одну из женщин, делящихся своим опытом.

Мнения о домашних родах или роддомах разнятся, в основном против них выступают врачи. По мнению врачей, компромиссом должны стать акушерские пункты в роддоме.

Источник: prazska.drbna.cz

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