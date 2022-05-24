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В первом квартале 2022 года квартиры в Чехии подорожали на 20,6 процентов, земельные участки — на 23 процента

В первом квартале 2022 года квартиры в Чехии подорожали на 20,6 процентов, земельные участки — на 23 процента

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Цены на недвижимость в Чехии продолжали быстро расти в первом квартале этого года. Согласно HB Index, который составляет Hypoteční banka, квартиры подорожали на 20,6%, коттеджи — на 19,6%, земельные участки — на 23,7%, что является максимальным показателем за 11 лет публикации индекса.
В первом квартале 2022 года квартиры в Чехии подорожали на 20,6 процентов, земельные участки — на 23 процента

Повышение процентных ставок Чешским национальным банком еще не замедлило рост, сказал Иржи Фейкс, председатель совета директоров Hypoteční banka и ČSOB Stavební spořitelna.

По словам Фейкса, цены продолжают расти такими же темпами, как и в прошлом году. "Небольшое предложение недвижимости, высокий рост стоимости строительства, боязнь дальнейшего роста процентных ставок и стремление людей защитить свои средства от падения реальной инфляции, вероятно, способствуют росту цен", — добавил он.

По сравнению с предыдущим кварталом рост цен на недвижимость ускорился в основном на квартиры с 5% до 5,4%.

По словам Фейкса, квартиры в первом квартале больше всего подорожали в тех регионах, где они долгое время были самыми дешевыми в Чешской Республике. На пражском рынке продажи постепенно замедляются, но и здесь рост цен приближается к 5%, отметил он. «Цены на новостройки начинают отражать рост стоимости строительства, а также растущие требования к оборудованию новостроек или к более высокому уровню конструкций с точки зрения подтверждения энергоэффективности зданий», — добавил он.

Из семейных домов люди по-прежнему больше всего интересуются теми, которые не нуждаются в реконструкции из-за роста стоимости строительства, говорит Радим Машталирж, эксперт по оценке недвижимости ČSOB(Hypoteční banka является частью группы ČSOB). По словам Машталиржа, клиенты ищут дома на большем расстоянии от крупных городов из-за более низких цен. 

В дополнение к низкому предложению на продажу земли уже давно влияют устаревшие планы землепользования и неадекватные коммунальные услуги. Также есть в основном интерес к более дешевым земельным участкам вдали от городов. В Праге, благодаря одобрению фондом участия инвесторов в развитии района, Hypoteční banka ожидает увеличения спроса на земплю на заброшенных участках, которые еще не были привлекательными для девелоперов.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
цены Чехия квартиры покупка недвижимости инфляция строительство кредитование банки ипотеки
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