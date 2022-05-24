Помощь 5000 чешских крон для родителей детей, которым 1 августа еще не исполнится 18 лет

Пособие станет еще одним пособием государственной социальной поддержки.

Государство должно выплатить помощь в размере 5000 крон детям, которым в этом году 1 августа еще не исполнится 18 лет. Если родители уже получают пособие, то сумму они получат автоматически в августе. Другие с прошлогодним доходом до одного миллиона крон брутто должны будут подать заявление в электронном виде через приложение или лично в Czech Point. В случае дальнейшего роста цен правительство может провести выплату взноса повторно. Это следует из законопроекта, подготовленного Минтруда. По его оценкам, это пособие могут получить 1,82 миллиона детей. Расходы составят 9,1 миллиарда крон.

Пособие станет еще одним пособием государственной социальной поддержки. По мнению авторов закона, текущие пособия реагируют на изменение доходов и расходов с задержкой на календарный квартал. «С одной стороны, такая помощь немедленно улучшит положение с доходами семей с детьми, но также создаст время для оценки реальных последствий энергетического кризиса, в частности, для положения с доходами и уровня жизни», — заявили в Минтруда.

Затем можно будет подать заявку на 5000 крон для только что родившихся детей со 2 августа до конца года. Пособие предназначено для родителей, которые постоянно или длительное время живут со своими детьми в Чехии. Согласно предложению, предел дохода в миллион распространяется как на родительскую пару, так и на одиноких родителей. Пособие могут получить партнёры, не состоящие в браке, усыновители или приемные родители.

Комментарии властей к этому предложения будут предоставлены до среды. Министерство труда предлагает, чтобы после принятия Правительством проект был одобрен Палатой депутатов при первом обсуждении.

По статистике, в Чехии проживает около двух миллионов детей в возрасте до 18 лет.

Источник: ceskenoviny.cz

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