«Давайте не будем выдавать помощь беженцам там, где их слишком много», предлагает мэр Праги

Губернатор Карловарского края Петр Кулганек после встречи с главой МВД Ракушаном сообщил, что обсуждалось, в том числе, как мотивировать беженцев переехать в другой регион.

«Добровольная мотивация может происходить, с одной стороны, и на том основании, что регионах, где есть возможности, будет предоставляться более высокая финансовая компенсация тем, кто предоставляет жилье беженцам. Либо на основе индивидуальных консультаций с семьями», — пояснил Кулганек. По его словам, семьи может мотивировать переезд туда, где будут работа и жилье. На встрече также было заявлено, что многие беженцы уже покинули Чехию и в настоящее время государство не располагает данными об их точным количестве. «Мы говорили о системе, которая будет фиксировать перемещение беженца. Когда мы проверяли это, то оказалось, что не зафиксировано около четверти перемещений беженцев», — сказал Ян Шиллер, губернатор Усти-над-Лабем.

Мэр Праги Зденек Гржиб (Пираты) требует более равномерного распределения беженцев в долгосрочной перспективе:

«Не имеет смысла финансово субсидировать пребывание беженцев в местах, где просто нет вместимости, даже по модели данных правительства», — сказал он после встречи.

«Поэтому я предлагаю, например, ограничить выплату пособий и субсидий беженцам там, где не хватает мест, и организовать их перевод в места с большей вместимостью скоординированным образом. В противном случае мы создаем проблему за государственные деньги, которую потом придется решать за эти же государственные деньги», — продолжил он.

Виза для 353 тысяч беженцев

Предложения, высказанные в ходе обсуждения правительственной стратегии переселения беженцев, теперь будут рассмотрены в законодательном порядке. Ракушан планирует прокомментировать итоги переговоров с губернаторами в 14:00.

В понедельник Чехия выдала беженцам из Украины 2097 виз, что на 109 больше, чем неделю назад. С начала войны более 353 000 беженцев получили временные защитные визы.

Согласно последнему заявлению Ракушана, в Чехии находится около 200 тысяч беженцев. Однако точного представления о том, сколько человек покинуло страну, у МВД нет.

На прошлой неделе правительство премьер-министра Петра Фиалы обсудило поправку к закону о проживании беженцев из Украины в Чехии — Lex Ukraine.

Поправка прямо отказывает в предоставлении временной защиты гражданам Европейского Союза, а также продляет срок рассмотрения заявления о временной защите до 60 дней и одновременно сокращает срок подачи беженцем заявления о смене места жительства с 15 дней до трех дней.

Теперь заявителям на временную защиту из Украины придется доказывать, что они обеспечены жильем, если у них нет жилья при посредничестве регионального центра помощи. Поправка также включает сокращение права беженца на медицинское страхование.

Источник: seznamzpravy.cz

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