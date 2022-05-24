В Чехии сокращается количество компаний с российскими собственниками

Россияне были самыми многочисленными иностранными владельцами чешских компаний в период с 2014 по 2019 год, но в 2020 году словаки их опередили. И пока наши восточные соседи укрепляют свой бизнес в Чехии, количество российских компаний и частных лиц, контролирующих чешские компании, с 2014 года неуклонно сокращается.

Это следует из анализа Dun & Bradstreet.

За последние девять лет, в течение которых Dun & Bradstreet оценивает эту статистику, количество зарегистрированных в Чехии компаний, имеющих владельцев с российским адресом, сократилось почти на треть. Их общее количество сократилось на 5 283 — с рекордных 16 991 в 2014 году до исторически самого низкого значения в 11 708 в 2022 году. Однако количество таких компаний сокращалось быстрее всего в прошлом году.

«В период с мая 2021 по май 2022 года их количество уменьшилось на 8% в годовом исчислении», — говорит аналитик Dun & Bradstreet Петра Степанова, добавляя, что если количество компаний с российскими владельцами неуклонно сокращается на протяжении последних девяти лет, то количество словацких и украинских компаний в Чехии очень быстро растет за тот же период.

Компании с российскими владельцами чаще всего имеют штаб-квартиры в Праге и Карловых Варах. Три четверти российских компаний занимаются бизнесом или недвижимостью. Иностранные собственники из России почти исключительно физические лица, а 95% бизнес-базы составляет общество с ограниченной ответственностью.

Источник: .stavebni-forum.cz

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