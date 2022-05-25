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Перспективы чешских ресторанов: пиво будет стоить 70 крон, обеды подорожают

Перспективы чешских ресторанов: пиво будет стоить 70 крон, обеды подорожают

420on.cz 664
Чехи должны готовиться к очередному резкому повышению цен на пиво. Это во вторник подтвердили представители Чешско-Моравской ассоциации мини-пивоваренных заводов. По словам президента союза Михала Вольдриха, цена для потребителей будет отражать более высокие затраты на энергию и сырье, необходимое для производства пива, например, на солод и хмель. До июня пиво подорожает на 10%.
Перспективы чешских ресторанов: пиво будет стоить 70 крон, обеды подорожают

По оценке ресторатора Любоша Кастнера, к следующему году цена пива выйдет за очередной предел. «У нас есть определенные эталонные сорта пива, такие как Plzeňský prazdroj, где мы видим, что цена и в небольших городах превышает 60 крон, и я лично предполагаю, что в следующем году мы поговорим о цене, которая будет начинаться с цифры 7. Конечно, это плохая новость для гастрономии, потому что, например, цены на пиво в супермаркете пока очень низкие», — признается он.

Весной люди окончательно вернулись в рестораны. По сравнению с допандемическим периодом траты клиентов выросли на 20% в городах и на 10-15% — в регионах.

В другой экономической ситуации такие цифры были бы поводом для радости, но сейчас рестораторы жалуются на высокие расходы. 

«Рост продаж не гарантирует роста рентабельности, затраты операторов в некоторых случаях выросли на 30% и более процентов по некоторым позициям», — говорит Любош Кастнер, член правления Ассоциации малых и средних предприятий и торговцев, вице-председатель Чешского гастрономического института.

«Будущее гастрономии — это битва за гостя. Одни компании намеренно держат цену как можно ниже, другие повысили цены, но хотят привлечь клиентов качеством, безупречным сервисом», — добавляет он.

К этому добавляется хроническая нехватка рабочей силы: в настоящее время в отрасли отсутствует в среднем от одного до двух из десяти сотрудников. 

То, что и до пандемии имело низкую цену, особенно обеды, сейчас дорожают. По данным Edenred, которая обеспечивает оплату ваучерами и картами в ресторанах, цены на обеденные меню выросли на 30–50% в зависимости от региона, особенно в крупных городах. Поэтому некоторые рестораны стали включать в меню постные блюда, которые дешевле и интереснее для некоторых клиентов.

По последним данным, около 20% чешских ресторанов не пережили пандемию. Однако 10% из них вернулись на рынок либо с другой концепцией, либо с новым оператором.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
рестораны Чехия инфляция цены чешское пиво
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