Правительство отложило принятие закона о помощи в размере 5000 крон на ребенка

«Я представил законопроект от имени Министерства труда и социальных дел о помощи в размере 5000 тысяч крон для ребенка. Мы открыли предложения с правительством и по согласованию с другими министерствами согласились их приостановить», — сказал Юречка.
По его словам, причина в доработке технических вопросов. В следующий раз правительство должно рассмотреть этот вопрос на следующем заседании
«Мы должны успеть обсудить это в Палате депутатов примерно до середины июня», — подчеркнул он.
Правительство предложит ускоренную процедуру рассмотрения. «С недельным запозданием мы время не потеряем», — сказал он.
Источник: novinky.cz
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