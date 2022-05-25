Правительство отложило принятие закона о помощи в размере 5000 крон на ребенка

Правительство еще не утвердило законопроект о помощи в размере 5000 крон на ребенка в возрасте до 18 лет для семей с годовым доходом до одного миллиона крон брутто. Министр труда Мариан Юречка заявил журналистам в среду, что кабинет должен вернуться к нему на следующей неделе.

«Я представил законопроект от имени Министерства труда и социальных дел о помощи в размере 5000 тысяч крон для ребенка. Мы открыли предложения с правительством и по согласованию с другими министерствами согласились их приостановить», — сказал Юречка.

По его словам, причина в доработке технических вопросов. В следующий раз правительство должно рассмотреть этот вопрос на следующем заседании

«Мы должны успеть обсудить это в Палате депутатов примерно до середины июня», — подчеркнул он.

Правительство предложит ускоренную процедуру рассмотрения. «С недельным запозданием мы время не потеряем», — сказал он.



Источник: novinky.cz

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