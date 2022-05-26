Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.69
USD
23.1
RUB
0.38
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
03d 20 °C
Обзор средних зарплат в Чехии по отраслям

Обзор средних зарплат в Чехии по отраслям

420on.cz 268
Опрос, проведенный консалтинговой компанией Hays среди кандидатов на квалифицированные должности, показал, что две трети из них ожидают повышения зарплаты в этом году. Представляем обзор средних зарплат в Чехии в различных сферах.
Обзор средних зарплат в Чехии по отраслям

Примеры заработной платы (до вычета налогов)

Секретарь-референт

Злин

21 100 крон

Сотрудник отдела кадров

Брно

40 000 крон

Проектант

Praha

54 250 крон

Копирайтер

Брно

42 000 крон

Банковский специалист

Praha

43 000 крон

Ассистент педагога

Писек

26 880 крон

Лаборант

Угерске Градиште

32 000 крон

Прораб

Пльзень

62 000 крон

Источник: Platy.cz

16% респондентов из числа квалифицированных работников уже получили в этом году прибавку к зарплату, а еще 27% ожидают, что работодатель повысит им зарплату в течение года.

Ещё 26% в настоящее время меняют место работы и рассчитывают занять новые должности на более выгодных финансовых условиях. Лишь треть заявили, что вообще не ожидают повышения заработной платы в этом году.

«В апреле через сеть LinkedIn был проведен глобальный опрос, в котором приняли участие более 40 000 респондентов, работающих в квалифицированных профессиях по всему миру. Он показал, что 57% респондентов уже зафиксировали рост зарплаты или это произойдет в этом году», — добавил Шандор Боднар, директор Hays в Чешской Республике и Румынии.

Средняя зарплата в Чехии в зависимости от отрасли

Административная работа

32 114 крон

Автомобильная промышленность

40 102 кроны

Банковское дело

49 329 крон

Безопасность и охрана

35 788 крон

Туризм, гастрономия

26 296 крон

Химическая промышленность

32 139 крон

Транспорт, логистика

32 520 крон

Деревообрабатывающая промышленность

28 180 крон

Экономика, финансы

41 740 крон

Энергетика

40 709 кроны

Фармацевтика

42 598 крон

Горное дело, металлургия

33 868 крон

Информационные технологии

61 784 кроны

Лизинг

46 428 крон

Управление кадрами

43 077 крон

Маркетинг, реклама

42 472 кроны

Продажи

42 601 крона

Страхование

44 436 крон

Подсобные работы

22 926 крон

Услуги

25 567 крон

Строительство и недвижимость

40 353 кроны

Инжиниринг

37 081 крона

Государственное управление, самоуправление

40 141 крона

Телекоммуникации

48 483 кроны

Источник: Platy.cz

«Заработная плата в нашей стране будет повышаться в основном в компаниях, работающих в обрабатывающей промышленности, чаще всего в годовом исчислении будет наблюдаться рост заработной платы работников в пределах 5-10%. При этом часть компаний уже повысила или повысит заработную плату на 10% и более процентов», — говорится в сообщении Торгово-промышленной палаты.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
зарплата Чехия работа инфляция Опрос общественного мнения
Читайте
по теме 
Возможностей подработать в Чехии стало больше, однако интереса меньше
25.05.2022 09:49 Экономика
Возможностей подработать в Чехии стало больше, однако интереса меньше
6254
Медианная зарплата в Чехии выросла до 35 169 крон в прошлом году
23.05.2022 12:45 Экономика
Медианная зарплата в Чехии выросла до 35 169 крон в прошлом году
1809
Чиновники в чешских отделениях службы занятости жалуются: пособия беженцам больше, чем наша зарплата
18.05.2022 11:35 Экономика
Чиновники в чешских отделениях службы занятости жалуются: пособия беженцам больше, чем наша зарплата
3075
Профсоюзы в Чехии требуют увеличить минимальную зарплату до 18 200 крон
17.05.2022 10:12 Экономика
Профсоюзы в Чехии требуют увеличить минимальную зарплату до 18 200 крон
4015
Последние новости:
26
мая
В Праге пройдет автомобильный фестиваль Legendy — здесь можно будет увидеть автомобили стоимостью в сотни миллионов крон
26.05.2022 10:11 Общество
В Праге пройдет автомобильный фестиваль Legendy — здесь можно будет увидеть автомобили стоимостью в сотни миллионов крон
410
Пражский планетарий отправил в космос собственный спутник
26.05.2022 09:41 Общество
Пражский планетарий отправил в космос собственный спутник
149
Администрация Праги построит жилье для одиноких женщин и пожилых людей в Nové Dvory
26.05.2022 08:35 Экономика
Администрация Праги построит жилье для одиноких женщин и пожилых людей в Nové Dvory
351
25
мая
Правительство отложило принятие закона о помощи в размере 5000 крон на ребенка
25.05.2022 18:23 Экономика
Правительство отложило принятие закона о помощи в размере 5000 крон на ребенка
1593
Украинские беженцы массово возвращаются домой
25.05.2022 17:21 Общество
Украинские беженцы массово возвращаются домой
2933
Помогите родителям искать пропавших детей — скачайте официальное приложение от полиции Чехии
25.05.2022 16:17 Общество
Помогите родителям искать пропавших детей — скачайте официальное приложение от полиции Чехии
519
Издевательство над кошками в чешской квартире. Животные болели, им не давали еды и воды
25.05.2022 14:04 Общество
Издевательство над кошками в чешской квартире. Животные болели, им не давали еды и воды
752
Беженцы на пражском вокзале привлекли внимание британского издания The Guardian
25.05.2022 13:23 Политика
Беженцы на пражском вокзале привлекли внимание британского издания The Guardian
2735
Где в Чехии можно выйти на прогулку с ламой или покататься на верблюде?
25.05.2022 12:48 Общество
Где в Чехии можно выйти на прогулку с ламой или покататься на верблюде?
1107
Второе подозрение на обезьянью оспу в Чехии
25.05.2022 12:30 Общество
Второе подозрение на обезьянью оспу в Чехии
1619


Мобильная версия