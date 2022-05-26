Обзор средних зарплат в Чехии по отраслям

Опрос, проведенный консалтинговой компанией Hays среди кандидатов на квалифицированные должности, показал, что две трети из них ожидают повышения зарплаты в этом году. Представляем обзор средних зарплат в Чехии в различных сферах.

Примеры заработной платы (до вычета налогов)

Секретарь-референт Злин 21 100 крон Сотрудник отдела кадров Брно 40 000 крон Проектант Praha 54 250 крон Копирайтер Брно 42 000 крон Банковский специалист Praha 43 000 крон Ассистент педагога Писек 26 880 крон Лаборант Угерске Градиште 32 000 крон Прораб Пльзень 62 000 крон Источник: Platy.cz

16% респондентов из числа квалифицированных работников уже получили в этом году прибавку к зарплату, а еще 27% ожидают, что работодатель повысит им зарплату в течение года.

Ещё 26% в настоящее время меняют место работы и рассчитывают занять новые должности на более выгодных финансовых условиях. Лишь треть заявили, что вообще не ожидают повышения заработной платы в этом году.

«В апреле через сеть LinkedIn был проведен глобальный опрос, в котором приняли участие более 40 000 респондентов, работающих в квалифицированных профессиях по всему миру. Он показал, что 57% респондентов уже зафиксировали рост зарплаты или это произойдет в этом году», — добавил Шандор Боднар, директор Hays в Чешской Республике и Румынии.

Средняя зарплата в Чехии в зависимости от отрасли Административная работа 32 114 крон Автомобильная промышленность 40 102 кроны Банковское дело 49 329 крон Безопасность и охрана 35 788 крон Туризм, гастрономия 26 296 крон Химическая промышленность 32 139 крон Транспорт, логистика 32 520 крон Деревообрабатывающая промышленность 28 180 крон Экономика, финансы 41 740 крон Энергетика 40 709 кроны Фармацевтика 42 598 крон Горное дело, металлургия 33 868 крон Информационные технологии 61 784 кроны Лизинг 46 428 крон Управление кадрами 43 077 крон Маркетинг, реклама 42 472 кроны Продажи 42 601 крона Страхование 44 436 крон Подсобные работы 22 926 крон Услуги 25 567 крон Строительство и недвижимость 40 353 кроны Инжиниринг 37 081 крона Государственное управление, самоуправление 40 141 крона Телекоммуникации 48 483 кроны Источник: Platy.cz

«Заработная плата в нашей стране будет повышаться в основном в компаниях, работающих в обрабатывающей промышленности, чаще всего в годовом исчислении будет наблюдаться рост заработной платы работников в пределах 5-10%. При этом часть компаний уже повысила или повысит заработную плату на 10% и более процентов», — говорится в сообщении Торгово-промышленной палаты.

Источник: novinky.cz