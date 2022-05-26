Обзор средних зарплат в Чехии по отраслям

Примеры заработной платы (до вычета налогов)
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Секретарь-референт
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Злин
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21 100 крон
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Сотрудник отдела кадров
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Брно
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40 000 крон
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Проектант
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Praha
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54 250 крон
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Копирайтер
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Брно
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42 000 крон
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Банковский специалист
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Praha
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43 000 крон
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Ассистент педагога
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Писек
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26 880 крон
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Лаборант
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Угерске Градиште
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32 000 крон
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Прораб
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Пльзень
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62 000 крон
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Источник: Platy.cz
16% респондентов из числа квалифицированных работников уже получили в этом году прибавку к зарплату, а еще 27% ожидают, что работодатель повысит им зарплату в течение года.
Ещё 26% в настоящее время меняют место работы и рассчитывают занять новые должности на более выгодных финансовых условиях. Лишь треть заявили, что вообще не ожидают повышения заработной платы в этом году.
«В апреле через сеть LinkedIn был проведен глобальный опрос, в котором приняли участие более 40 000 респондентов, работающих в квалифицированных профессиях по всему миру. Он показал, что 57% респондентов уже зафиксировали рост зарплаты или это произойдет в этом году», — добавил Шандор Боднар, директор Hays в Чешской Республике и Румынии.
«Заработная плата в нашей стране будет повышаться в основном в компаниях, работающих в обрабатывающей промышленности, чаще всего в годовом исчислении будет наблюдаться рост заработной платы работников в пределах 5-10%. При этом часть компаний уже повысила или повысит заработную плату на 10% и более процентов», — говорится в сообщении Торгово-промышленной палаты.
Источник: novinky.cz