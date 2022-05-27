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Ипотека в Чехии продолжает дорожать

Ипотека в Чехии продолжает дорожать

420on.cz 453
​Ипотека в Чехии становится все дороже. Например, при двухлетнем периоде фиксации процентные ставки составляют уже 6,34% в банке Česká spořitelna. По сравнению с ситуацией трехлетней давности, это примерно в три раза больше. По мнению экспертов, к концу года ставки по ипотечным кредитам могут превысить 7%. Число людей, которые могут позволить себе ипотеку, стремительно сокращается.
Ипотека в Чехии продолжает дорожать

По словам Яны Покорной из AirBank, общий рынок ипотечного кредитования в этом году может упасть на 40%. Например, в Raiffeisenbank количество фактически новых ипотечных кредитов сократилось на четверть в годовом исчислении.

В апреле Moneta Money Bank выдал более тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 2,7 млрд крон, в то время как в апреле прошлого года было выдано 1700 ипотечных кредитов на сумму 4,5 млрд крон.

«Мы фиксируем снижение примерно на 20% по сравнению с прошлым годом, однако из-за постоянно растущих ставок мы ожидаем, что это число увеличится», — сказал Петр Плочек из UniCredit Group.

«Количество ипотечных кредитов, согласованных за последний квартал, сократилось примерно на четверть в годовом исчислении, при этом в годовом исчислении снижение составляет менее одной пятой. Тем не менее, мы ожидаем, что в этом году мы достигнем примерно тех же показателей, что и в прошлом году, потому что мы расширили наше предложение и предоставляем ипотечные кредиты напрямую, без внешних финансовых консультантов, то есть без необходимости платить комиссионные», — считает AirBank Покорна.

По данным Bezrealitky.cz, в Праге стоит стоимость квартир составляет в среднем более 120 тысяч крон за квадратный метр, в Брно — более 90 тысяч крон. 

Также стало меньше клиентов, у которых уже есть ипотека, у них заканчивается срок фиксации и они переходят в другой банк на более выгодных условиях. 

«Клиенты ждут предложения от своего банка, а некоторые из них даже надеются, что ставки будут падать до тех пор, пока не закончится фиксация. Однако этого нельзя ожидать, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, наоборот, есть вероятность, что ставки на ипотечном рынке продолжат расти», — говорит Покорна.

Источник: novinky.cz

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Темы
ипотеки кредитование Чехия инфляция покупка недвижимости процентные ставки банки квартиры
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