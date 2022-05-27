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ČEZ увеличит цены на газ более чем на 80 процентов с июля

ČEZ увеличит цены на газ более чем на 80 процентов с июля

420on.cz 637
Домохозяйства, которые покупают природный газ у ČEZ и имеют бессрочный договор, должны быть готовы к чрезвычайному повышению цен на газ. С июля цены вырастут на 76-86% по сравнению с последним прайс-листом в начале февраля в зависимости от потребления. При более высоком потреблении ежегодные платежи увеличатся на десятки тысяч крон.
ČEZ увеличит цены на газ более чем на 80 процентов с июля

В отличие от электроэнергии, где ČEZ с июля значительно повысит цены только для новых клиентов и пока не изменит действующую цену, стоимость газа вырастет для всех.

«Ситуация, к сожалению, беспрецедентная. Цены поднялись до новых рекордов из-за войны и долгое время были очень высокими, чего нельзя было ожидать», — сказал пресс-секретарь ČEZ Роман Газдик.

«Аспект безопасности также гораздо важнее. В настоящее время для надежности поставок и снабжения мы должны покупать больше газа по невыгодным в настоящее время оптовым ценам до следующего отопительного сезона», — сказал он.

«К сожалению, это будет отражено в прайс-листах для некоторых конечных потребителей на следующий отопительный сезон», — добавил он.

По его словам, повышение коснется примерно 20% клиентов. Остальные 80% теперь имеют фиксированную цену. Из них примерно у 10% фиксация заканчивается во второй половине года.

С 1 июля кубометр газа для семей с бессрочным договором, которые только готовят на газу и имеют годовое потребление 80 кубометров, будет стоить почти 53 кроны. Это на 76% больше, чем в феврале. Таким образом, домохозяйство будет платить свыше 4200 крон в год, тогда как раньше расходы составляли 2400 крон. 

Семьи в квартире, которые нагревают воду и готовят на газу и потребляют около 1800 кубометров в год, будет платить 49,55 крон за кубометр. Таким образом, они заплатят за газ более 89 000 крон в год, тогда как по февральскому прейскуранту цена составляла около 48 300 крон в год. Семьи, которые отапливают газом, нагревают воду и готовят еду в семейном доме и потребляют 3000 кубометров, будут платить 49,13 чешских крон за кубометр. Для них стоимость газа за год вырастет до 147 000 крон, по февральским ценами они платили бы 79 730 крон в год.

Источник: novinky.cz

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