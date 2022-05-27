Зарплата 30 миллионов крон в год. Первая женщина-менеджер в Чехии вышла на уровень мужчин

Руководитель компании Philip Morris в Чехии Андреа Гонтковичова в 2021 году заработала более 30 миллионов крон. Эти данные представлены в отчетах о подготовке общих собраний компаний, выпускающих свои акции на Пражской фондовой бирже.

Правило прозрачной публикации размера вознаграждения директоров этих компаний действует в нашей стране только второй год. Хотя это и не долгий период для сравнения, все же можно проследить определенные тенденции.

Вознаграждение Гонтковичовой выросло на 4,4 миллиона — с 25,6 миллионов крон в 2020 году до 30,1 миллиона крон в 2021 году. Таким образом, она достигла уровня топ-менеджеров-мужчин в чешских компаниях. В прошлом году общая сумма вознаграждения для них либо не изменилась, либо уменьшилась незначительно.

Так, в прошлом году генеральный директор Moneta Money Bank Томаш Спурны получил вознаграждение в размере 34,3 миллионов крон, что на 2,6 миллиона крон меньше, чем годом ранее.

Даниэль Бенеш, генеральный директор и председатель совета директоров ČEZ Group, в прошлом году заработал в общей сложности 34,8 миллиона крон — практически столько же, сколько и в 2020 году.

Примерно такая же ситуация среди руководителей крупнейших корпораций или руководители крупных банков, чье вознаграждение составляет около десятков миллионов в год.

Обязательство публиковать заработную плату топ-менеджеров вступило в силу благодаря поправке к Закону о бизнесе на рынке капитала и распространяется на все публичные компании. В некоторых странах, но не в Чехии, это обязательство распространяется на все государственные и муниципальные компании.

Намерение рассекретить вознаграждение боссов этих компаний двоякое. Во-первых, это большая прозрачность, но в то же время это средство мотивации руководителей компании к принятию управленческих решений, которые приведут к долгосрочным положительным результатам для компании.

Цель состоит в том, чтобы компании, которыми они управляют, процветали в долгосрочной перспективе и приносили своим акционерам прибыль.

Полный годовой заработок руководителей крупнейших компаний Европы можно узнать благодаря результатам, публикуемым в их годовых отчетах, или сравнению европейского исследования Eurotopex, которое исследует уровень вознаграждения в более чем четырехстах корпорациях из различных секторов экономики.

В других странах Европы, в сфере энергетики, например, глава крупнейшей итальянской энергетической компании Enel Франческо Стараче в 2021 году заработал более 4,5 млн евро, что на 2,5 млн евро меньше, чем в 2020 году.

Новый генеральный директор немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер заработал в прошлом году 5,3 млн евро, что на 1,3 млн евро (примерно 32 млн крон) больше, чем у его предшественника.

Благодаря своему размеру ČEZ приближается к этим компаниям в нашей стране, чей годовой доход обычно превышает 200 миллиардов крон.

Еще большие различия можно найти в финансовом секторе. Зарплата главы HSBC Group Ноэля Куинна, включая все вознаграждения в 2021 году, достигла 4,895 млн фунтов стерлингов, или около 145 млн крон.

В прошлом году генеральный директор Deutsche Bank AG Кристиан Севинг заработал в общей сложности 8,8 млн евро, или около 225 млн крон.

Источник: novinky.cz