Средняя инфляция в Чехии в 2022 году будет выше 13 процентов

Средняя инфляция в Чехии составит в 2022 году около 13,3%, а в следующем году — 5%. В 2024 и 2025 годах рост цен не должен превышать 2%, следует из результатов регулярного исследования Минфина о развитии экономики на основе прогнозов 17 чешских профессиональных учреждений.

В 2023 и 2024 годах экономический рост в стране должен составить около 3%. В прошлом году экономика выросла на 3,3%.

«По мнению респондентов опроса, экономический рост в этом году должен замедлиться. Резкий рост стоимости жизни замедлит реальное потребление домохозяйств, которое должно увеличиться всего на 1,1%. Ожидается, что рост государственного потребления замедлится до 1,6 процента, вероятно, из-за снижения расходов на борьбу с COVID-19», — говорится в материале.

Согласно опросу, ожидается, что инфляция снизится с 13,3% до 5,1% в 2023 году, а к 2025 году упадет в среднем до 2,1%.

«Важным проинфляционным фактором является рост цен на электроэнергию и природный газ, который постепенно отражается на ценах на другие товары и услуги. Инфляция также усугубляется трудностями в глобальных цепочках поставок, что приводит к резкому росту цен на многие производственные ресурсы. В то же время эти проблемы обострились из-за войны на Украине», — говорится в документе.

В то же время укрепление кроны должно немного противодействовать росту цен. По оценкам, чешская валюта должна постепенно укрепляться в следующем году в среднем до 24,40 крон за евро, а к 2025 году — до 23,60 крон за евро.

Эксперты ожидают, что размер заработной платы будет расти в текущем и следующем году примерно на 6,5% в год. «Учитывая чрезвычайно высокую инфляцию потребительских цен, средняя реальная заработная плата должна резко снизиться в этом году», — говорится в исследовании.

Согласно опросам, 73% населения считает, правительство Чехии принимает недостаточно мер для борьбы с инфляцией.

Источник: novinky.cz