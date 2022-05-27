Пражские таможенники изъяли пять миллионов контрабандных сигарет Marlboro. Контрабандистов выдал запах

Во второй половине дня 19 мая патруль остановил автомобиль с болгарскими номерными знаками на автомагистрали D0 недалеко от Вестце в направлении Праги. «После просьбы открыть грузовой отсек уже в начале досмотра один из таможенников почувствовал слабый запах табака», — сообщила пресс-секретарь Пражского таможенного управления Ивана Куркова.
Водителя, который также из Болгарии, попросили проехать с ними на таможню, где и проверили груз. Когда разгрузили примерно половину, то обнаружили на палетах картонные коробки, в которых контрабандисты спрятали сигареты. «В общей сложности было изъято пять миллионов красных сигарет Marlboro без соответсвующей табачной наклейки. Уклонение от налога более 18 миллионов крон», — добавила Куркова. По словам представителя, это одна из крупнейших конфискаций сигарет в Чешской Республике. Таможенники передали сигареты и 41-летнего водителя для дальнейшего разбирательства.
Источник: prazska.drbna.cz
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