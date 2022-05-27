Пражские таможенники изъяли пять миллионов контрабандных сигарет Marlboro. Контрабандистов выдал запах

Трое пражских таможенников обнаружили в болгарском грузовике пять миллионов сигарет без марок. Они остановили машину на трассе D0 и были удивлены запахом табака при проверке груза. Без выявления нарушения государство потеряло бы более 18 миллионов крон на акцизном сборе.

Во второй половине дня 19 мая патруль остановил автомобиль с болгарскими номерными знаками на автомагистрали D0 недалеко от Вестце в направлении Праги. «После просьбы открыть грузовой отсек уже в начале досмотра один из таможенников почувствовал слабый запах табака», — сообщила пресс-секретарь Пражского таможенного управления Ивана Куркова.

Водителя, который также из Болгарии, попросили проехать с ними на таможню, где и проверили груз. Когда разгрузили примерно половину, то обнаружили на палетах картонные коробки, в которых контрабандисты спрятали сигареты. «В общей сложности было изъято пять миллионов красных сигарет Marlboro без соответсвующей табачной наклейки. Уклонение от налога более 18 миллионов крон», — добавила Куркова. По словам представителя, это одна из крупнейших конфискаций сигарет в Чешской Республике. Таможенники передали сигареты и 41-летнего водителя для дальнейшего разбирательства.



Источник: prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день