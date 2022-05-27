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Пражские таможенники изъяли пять миллионов контрабандных сигарет Marlboro. Контрабандистов выдал запах

Пражские таможенники изъяли пять миллионов контрабандных сигарет Marlboro. Контрабандистов выдал запах

anastasiia_kn 339
Трое пражских таможенников обнаружили в болгарском грузовике пять миллионов сигарет без марок. Они остановили машину на трассе D0 и были удивлены запахом табака при проверке груза. Без выявления нарушения государство потеряло бы более 18 миллионов крон на акцизном сборе.
Пражские таможенники изъяли пять миллионов контрабандных сигарет Marlboro. Контрабандистов выдал запах

Во второй половине дня 19 мая патруль остановил автомобиль с болгарскими номерными знаками на автомагистрали D0 недалеко от Вестце в направлении Праги. «После просьбы открыть грузовой отсек уже в начале досмотра один из таможенников почувствовал слабый запах табака», — сообщила пресс-секретарь Пражского таможенного управления Ивана Куркова. 

Водителя, который также из Болгарии, попросили проехать с ними на таможню, где и проверили груз. Когда разгрузили примерно половину, то обнаружили на палетах картонные коробки, в которых контрабандисты спрятали сигареты. «В общей сложности было изъято пять миллионов красных сигарет Marlboro без соответсвующей табачной наклейки. Уклонение от налога более 18 миллионов крон», — добавила Куркова. По словам представителя, это одна из крупнейших конфискаций сигарет в Чешской Республике. Таможенники передали сигареты и 41-летнего водителя для дальнейшего разбирательства.
 

Источник: prazska.drbna.cz

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таможня сигареты Чехия преступность
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