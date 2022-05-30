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Минобороны Чехии хочет выделить еще 700 млн крон на военную помощь Украине

Минобороны Чехии хочет выделить еще 700 млн крон на военную помощь Украине

420on.cz 214
​Министр обороны Чехии Яна Чернохова (ODS) намерена просить правительство в ближайшие недели выделить больше денег на военную помощь Украине. Эта сумма составит от 600 до 700 миллионов крон, заявила министр в воскресенье, выступая на чешском телевидении.
Минобороны Чехии хочет выделить еще 700 млн крон на военную помощь Украине

«Чешская Республика является одной из стран, которая помогает в долгосрочной перспективе. На заседании правительства мы обсудим выделение еще от 600 до 700 миллионов крон на покупку военного материала», — сказала Чернохова.

Чехия была одним из крупнейших сторонников страны с самого начала российского вторжения в Украину. На данный момент Чехия предоставила Украине вооружение, в том числе тяжелую технику, такую ​​как танки и вертолеты, а также военную технику на сумму более 3,5 млрд крон.

Она напомнила, что Минобороны также сотрудничает с посольством Украины в Праге по закупке вооружения и военной техники на деньги, которые люди отправляют в посольство на банковский счет. На данный момент посольство получило около 1,2 миллиарда крон.

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский вновь попросил страны Запада поставлять больше оружия.

«Нам нужно оружие, которое поможет не только остановить нападение России, но и освободить оккупированные территории. Нам нужны танки, бронетехника. Также ракетные установки, которые могут стрелять на 60-90 километров, чтобы мы могли атаковать российские позиции с безопасного расстояния», — заявил в воскресенье посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Однако, по его словам, Украина также нуждается в дополнительной авиационной технике и системах противовоздушной защиты.

Источник: novinky.cz

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Темы
Министерство обороны Чехия Украина финансовая помощь оружие
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