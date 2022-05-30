VZP: Стоимость лечения украинцев в Чехии составит 6,9 млрд крон, что превысит доходы страховой компании

Cтраховая компания VZP ожидает, что в этом году с учетом 350 000 беженцев из Украины стоимость их обслуживания составит около 6,9 млрд крон. Доходы от страховых взносов на медицинское страхование, уплачиваемых за них государством или работодателями, будут примерно на 2,4 млрд чешских крон ниже. Об этом сегодня прессе сообщили представители совета директоров страховой компании, которая на сегодняшний день зарегистрировала почти 333 тысячи беженцев из Украины. Из них 57% находятся в трудоспособном возрасте, а пятая часть уже работает. Еще 38 000 украинцев зарегистрировались в других небольших медицинских страховых компаниях. Однако, по словам директора VZP Зденека Кабатека, реальные затраты, вероятно, могут быть и ниже.

«Это число, на мой взгляд, находится в верхней границе примерной оценки», — сказал он.Страховая компания предположила затраты, беря максимальную оценку для 350 000 беженцев, каждому из которых потребуется медицинская помощь примерно на 26 400 крон, что составляет около 60% от среднего для застрахованных в Чехии. Однако в Чехию приезжают и тяжелобольные беженцы, например, больные раком или муковисцидозом. По словам Кабатека, оказанный уход за март составляет порядка десятков миллионов, но это не окончательные цифры. «Мы считаем, что некоторое количество людей начнет работать или покинет страну, поэтому (затраты) скорее снизятся», — добавил Кабатек. По данным страховой компании, почти 35 тысяч украинцев уже трудоустроены или занимаются бизнесом, то есть около 18% лиц трудоспособного возраста. Всего 190 000 новых украинских затрахованных у VZP находятся в трудоспособном возрасте. Количетво детей составляет 125 000 , 152 000 взрослых женщин и 57 000 взрослых мужчин. В настоящее время те, кто не работает, застрахованы на один год. Ежемесячно, как и за чешских детей, пенсионеров или безработных платится по 1979 крон, с июля будет 1597 крон. VZP ожидает, что доходы от этих выплат и взносы от рабочих составят от 4,5 до 4,7 млрд чешских крон при количестве беженцев 350 000 человек.



Источник: ceskenoviny.cz



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