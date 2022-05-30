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Отправить деньги в Чехии можно будет по номеру мобильного телефона

Отправить деньги в Чехии можно будет по номеру мобильного телефона

420on.cz 295
Оплата через контакт — это новая услуга, разработанная банками в сотрудничестве с Чешским национальным банком (ЧНБ). Со следующего года можно будет отправлять деньги на счет, зная только номер телефона владельца счета.
Отправить деньги в Чехии можно будет по номеру мобильного телефона

Чешская банковская ассоциация сотрудничает с ЧНБ в рамках проекта по созданию новой услуги, так называемого контактного платежа, где вместо номера счета в интернет-банке или мобильном банкинге вы нужно только ввести номер мобильного телефона получателя.

Совершение платежа без знания номера счета получателя станет возможным благодаря реестру номеров счетов, сопряженных с мобильными номерами их владельцев.

После внесения платежа банк отправителя свяжется с регистратором и на основании номера телефона получателя получит номер его банковского счета, на который затем будет отправлен платеж.

На данный момент девять банков готовы принять участие в проекте. Это банки, предоставляющие розничные услуги. Новая услуга будет доступна для их клиентов — все, что им нужно сделать, это подписаться на нее через свой банк и связать свой номер телефона с номером своего счета.

«Подобные сервисы уже работают за границей, например, в США, Латвии или Словакии. Мы рассчитываем, что сможем запустить сервис с нового года, если тестирование не выявит непредвиденных сложностей и будут готовы отдельные банки, которые сейчас участвуют в проекте. Мы начинаем с мобильных номеров, но в будущем система может быть расширена за счет включения других возможных контактов для сопряжения с номером счета, таких как адреса электронной почты», — добавил Олдржих Дедек, член правления банка ЧНБ.

Функции новой системы начнут тестировать в летние месяцы. Система будет работать благодаря ЧНБ, который будет вести реестр зарегистрированных телефонных номеров и номеров счетов. Система, управляемая центральным банком, на основании запроса банка плательщика выясняет, указан ли номер телефона в реестре, и, если да, информирует запрашивающий банк о соответствующем номере счета получателя.

«Копируя или переписывая номер счета, клиенты часто допускают ошибки, с которыми приходится иметь дело банкам. В лучшем случае неправильно введенного номера счета не существует, что могут обнаружить банковские системы. К сожалению, бывает, что введен неверный код банка, и тогда деньги поступают на совершенно чужой счет.  С помощью новой услуги будет меньше таких ошибок и планируется дальнейшее совершенствование платежной системы», — полагают в ЧНБ.

Источник: novinky.cz

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Темы
банки Чехия мобильный телефон технологии
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