Чешская группа PPF отменила слияние Air Bank с Moneta

​Группа PPF объявила, что не будет заключать соглашение о слиянии Air Bank с банком Moneta Money Bank, как это было согласовано обеими сторонами в мае прошлого года. Группа обосновала это новыми фактами, изменяющими согласованные параметры сделки. Помимо нестабильной ситуации в мире, к ним относятся, например, новые требования Центробанка об увеличении резервов капитала для банков.

С 1 июля ставка капитала банков будет постепенно повышаться с нынешних 0,5% до 2,5% к весне 2023 года.

«Поэтому увеличение капитала значительно снизит запланированную дивидендную способность объединенного банка, что негативно повлияет на привлекательность запланированного приобретения для всех акционеров Moneta Money Bank», — заявила PPF в понедельник.

Среди других причин PPF также назвал ухудшение макроэкономической и геополитической ситуации, в том числе последствия войны в Украине.

Это «непропорционально увеличивает экономические риски, связанные с работой активов новой группы. Текущая экономическая ситуация и сложная предсказуемость дальнейшего развития событий снижают потенциал роста объединенного банка», — говорится в сообщении компании.

Слияние двух банков должно привести к созданию третьего по величине банка в Чешской Республике. PPF по-прежнему остается крупнейшим акционером Moneta с долей 29,9%.

Источник: novinky.cz