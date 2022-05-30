Чешская группа PPF отменила слияние Air Bank с Moneta

С 1 июля ставка капитала банков будет постепенно повышаться с нынешних 0,5% до 2,5% к весне 2023 года.
«Поэтому увеличение капитала значительно снизит запланированную дивидендную способность объединенного банка, что негативно повлияет на привлекательность запланированного приобретения для всех акционеров Moneta Money Bank», — заявила PPF в понедельник.
Среди других причин PPF также назвал ухудшение макроэкономической и геополитической ситуации, в том числе последствия войны в Украине.
Это «непропорционально увеличивает экономические риски, связанные с работой активов новой группы. Текущая экономическая ситуация и сложная предсказуемость дальнейшего развития событий снижают потенциал роста объединенного банка», — говорится в сообщении компании.
Слияние двух банков должно привести к созданию третьего по величине банка в Чешской Республике. PPF по-прежнему остается крупнейшим акционером Moneta с долей 29,9%.
Источник: novinky.cz