Саммит ЕС согласовал эмбарго, которое повлияет на импорт российской нефти

Саммит Европейского союза в ночь на 31 мая согласовал эмбарго, которое напрямую повлияет на более чем две трети импорта российской нефти. Об этом сообщил в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель. По его словам, цель — усилить давление на Россию, чтобы она прекратила войну в Украине. Лидеры ЕС также договорились предоставить Киеву девять миллиардов евро (221 миллиард крон) в рамках срочной помощи.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, политическое соглашение обеспечивает четкие рамки для запрета импорта нефти и отвечает требованиям Венгрии, которая до сих пор отказывалась его поддерживать.

«В основном у нас есть политический консенсус относительно того, как избавиться от российской нефти в четкие сроки», — заявила фон дер Ляйен на пресс-конференции. Эмбарго на нефть и нефтепродукты должно действовать с начала следующего года.

«На Европейском совете мы договорились, что мы, как ЕС, хотим отрезать себя от российской нефти», — заявил в Twitter премьер-министр Чехии Петр Фиала после встречи.

Лидеры договорились, что 27 стран Европы запретят импорт российской нефти танкерами, а транспортировка по нефтепроводу «Дружба» должна получить временное исключение. Судоходство составляет около двух третей объема, идущего из России, но, по словам фон дер Ляйен, ЕС также рассчитывает на индивидуальные обязательства Польши и Германии по прекращению потребления нефти, поступающей к ним по северной части нефтепровода «Дружба». Благодаря исключению, южная ветка, которая должна работать и после вступления в силу эмбарго, транспортирует около десятой части всего российского экспорта нефти в ЕС. Таким путем нефть поступает в Венгрию, Словакию и Чехию.

По словам Мишеля, выводы саммита убедили Венгрию в том, что в случае аварии или остановки трубопровода она сможет импортировать российскую нефть другим путем или что ее ей будут предоставлять другие государства ЕС. По словам дипломатов, Чехия и Словакия рассчитывают на то, что в окончательной форме санкций им удастся добиться обещанного освобождения от запрета на экспорт нефтепродуктов, поступающих в ЕС по трубопроводу.

Мишель добавил, что санкционный пакет, которому сейчас дали добро главы государств и правительств, содержит и другие жесткие меры, в том числе отключение крупнейшего российского банка Сбербанк от международной платежной системы SWIFT. Другие пункты включают запрет трех российских государственных вещательных компаний и санкции против конкретных лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Европейская комиссия предложила шестой пакет санкций в начале мая, в основном из-за несогласия Венгрии с условиями нефтяного эмбарго, но ЕС не мог договориться по нему почти месяц, несмотря на просьбы Киева.

Помимо санкций, лидеры также сегодня договорились о дальнейшей финансовой помощи Украине, которая, по словам Мишеля, в ближайшее время предоставит ЕС девять миллиардов евро. Европейский блок хочет предоставить большую часть необходимой суммы на следующие три месяца, часть выделит США.

Источник: ceskenoviny.cz