«Отличный результат саммита», — Фиала оценил соглашение и исключение для Чехии

Премьер-министр Петр Фиала высоко оценил соглашение об эмбарго на импорт нефти из России. Чехия вместе со Словакией и Венгрией получит 18-месячное исключение на импорт нефтепродуктов.

«Самая важная новость заключается в том, что мы договорились о санкциях и мощной помощи. Девять миллиардов евро, которые пойдут Украине, — это ключевая новость», — сказал Фиала.

Чехия сможет и дальше использовать поставки нефтепровода «Дружба-2», хотя вместе со Словакией и Венгрией взяла на себя обязательство как можно скорее отказаться от российской нефти. Однако, по словам Фиалы, срок выполнения этого обязательства не ограничен.

Эмбарго, согласованное лидерами ЕС на саммите в понедельник вечером, затронет более двух третей российского импорта нефти. Ввоз нефти танкерами будет полностью прекращен, а северная ветка нефтепровода «Дружба», по которой нефть поступает в Германию и Польшу, получит временное исключение. Российская нефть сможет поступать по трубопроводам и дальше, но Польша и Германия заявили о планах прекратить поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба» и даже говорят о 90-процентном сокращении.

По словам Фиалы, состоявшиеся в четверг переговоры показали, что ЕС способен выработать единую позицию в отношении «российского агрессора» и сохранить эту позицию. Из-за своей зависимости от нефти из-за рубежа Чехия потребовала временной отсрочки по этому вопросу.

«Чехия [...] будет иметь льготу на 18 месяцев», — сказал премьер-министр Чехии. Он добавил, что чешское правительство не возражало бы ограничить эти закупки, поскольку главная цель — обеспечить «достаточное количество нефти для наших предприятий и граждан».

Фиала также говорил о необходимости расширения существующих трубопроводов, которые до сих пор представляли собой альтернативу нефти и газу из России.

Источник: novinky.cz, ekolist.cz

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