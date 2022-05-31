Критическая нехватка стоматологов в маленьких городах Чехии. В город Штиты не едут даже за бесплатным кабинетом и квартирой

Проблема нехватки стоматологов больше не касается только деревень, но все чаще и более крупных городов. Жители Пршерова, например, оценивают ситуацию как катастрофическую. Пока старые стоматологи уходят на пенсию, молодые приходят крайне редко и уже давно не справляются с нынешним наплывом пациентов. Поэтому мэрия Пршерова решила объявить субсидии для привлечения стоматологов.

«У нас проблемы с поиском зубного для мужа, его врач уходит на пенсию. Я два года спрашиваю у своего стоматолога, не освободилось ли место. Интересуюсь и у других врачей, но мест пока нет», — призналась Маркета Седлакова.

Но у тех, кто уже состоит на учете у врача в Пршерове, тоже есть проблема. Если они запишутся на прием сейчас, многие из них наверняка не попадут на него раньше осени.

«Здесь ждать придется долго. В этот раз стоматолог меня недавно принял внештатно, потому что в прошлый раз не закончил процедуру. Но следующая запись у меня в августе. Врач внимательный, но здесь их мало», — рассказал пациент Владислав Ходис.

Найти стоматолога сегодня выше человеческих сил. В настоящее время в картотеке стоматолога Мартина Сохурека более двух тысяч пациентов. «Больше взять никого не могу. Теперь записываем на ноябрь. Иначе пришлось бы каждый день оставаться полуночи — и все равно этого бы не хватило», — сказал он.

Поэтому город решил мотивировать молодых врачей не избегать Пршерова. «Мы предлагаем им субсидию в размере 200 тысяч крон, которую они могут использовать для открытия кабинета, закупки оборудования или оплаты аренды», — сказала пресс-секретарь Пршерова Ленка Халупова.

Но успех все равно не гарантирован. Например, в городе Штиты в районе Шумперка мэрия недавно предоставила стоматологам кабинет врача и квартиру, чтобы мотивировать врачей. Тем не менее ни одного чешского врача эти условия не привлеки. В итоге руководство города ко всеобщему удовлетворению нашло специалиста из Украины.



Источник: cnn.iprima.cz

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