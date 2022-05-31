Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.71
USD
23.08
RUB
0.36
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 22 °C
Критическая нехватка стоматологов в маленьких городах Чехии. В город Штиты не едут даже за бесплатным кабинетом и квартирой

Критическая нехватка стоматологов в маленьких городах Чехии. В город Штиты не едут даже за бесплатным кабинетом и квартирой

anastasiia_kn 445
Проблема нехватки стоматологов больше не касается только деревень, но все чаще и более крупных городов. Жители Пршерова, например, оценивают ситуацию как катастрофическую. Пока старые стоматологи уходят на пенсию, молодые приходят крайне редко и уже давно не справляются с нынешним наплывом пациентов. Поэтому мэрия Пршерова решила объявить субсидии для привлечения стоматологов.
Критическая нехватка стоматологов в маленьких городах Чехии. В город Штиты не едут даже за бесплатным кабинетом и квартирой

«У нас проблемы с поиском зубного для мужа, его врач уходит на пенсию. Я два года спрашиваю у своего стоматолога, не освободилось ли место. Интересуюсь и у других врачей, но мест пока нет», — призналась Маркета Седлакова.

Но у тех, кто уже состоит на учете у врача в Пршерове, тоже есть проблема. Если они запишутся на прием сейчас, многие из них наверняка не попадут на него раньше осени. 

«Здесь ждать придется долго. В этот раз стоматолог меня недавно принял внештатно, потому что в прошлый раз не закончил процедуру. Но следующая запись у меня в августе. Врач внимательный, но здесь их мало», — рассказал пациент Владислав Ходис.

Найти стоматолога сегодня выше человеческих сил. В настоящее время в картотеке стоматолога Мартина Сохурека более двух тысяч пациентов. «Больше взять никого не могу. Теперь записываем на ноябрь. Иначе пришлось бы каждый день оставаться полуночи — и все равно этого бы не хватило», — сказал он.

Поэтому город решил мотивировать молодых врачей не избегать Пршерова. «Мы предлагаем им субсидию в размере 200 тысяч крон, которую они могут использовать для открытия кабинета, закупки оборудования или оплаты аренды», — сказала пресс-секретарь Пршерова Ленка Халупова.

Но успех все равно не гарантирован. Например, в городе Штиты в районе Шумперка мэрия недавно предоставила стоматологам кабинет врача и квартиру, чтобы мотивировать врачей. Тем не менее ни одного чешского врача эти условия не привлеки. В итоге руководство города ко всеобщему удовлетворению нашло специалиста из Украины.
 

Источник: cnn.iprima.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
врачи Чехия
Читайте
по теме 
Жестокое обращение с женщинами в чешских роддомах придали огласке. Давление со стороны медиков и вмешательство без согласия хотят остановить
23.05.2022 17:06 Экономика
Жестокое обращение с женщинами в чешских роддомах придали огласке. Давление со стороны медиков и вмешательство без согласия хотят остановить
10554
В Чехии из-за ковида и войны возрастет количество сердечных заболеваний
15.05.2022 09:29 Общество
В Чехии из-за ковида и войны возрастет количество сердечных заболеваний
1012
Медработники из Украины ищут работу
15.05.2022 09:25 Общество
Медработники из Украины ищут работу
1528
Типы медицинской помощи в Чехии: как все устроено?
10.05.2022 17:57 Общество
Типы медицинской помощи в Чехии: как все устроено?
29298
Последние новости:
31
мая
Житель Оломоуца продавал старую стиральную машину, но мошенник выманил у него более четверти миллиона
31.05.2022 15:35 Общество
Житель Оломоуца продавал старую стиральную машину, но мошенник выманил у него более четверти миллиона
133
Смелая девушка на ресепшене в Будеёвице схватила грабителя и подняла крик. Преступник не смог сбежать
31.05.2022 15:21 Общество
Смелая девушка на ресепшене в Будеёвице схватила грабителя и подняла крик. Преступник не смог сбежать
235
На курсы чешского языка и адаптационные группы для детей беженцев Чехия выделила 1,4 миллиарда крон
31.05.2022 14:39 Экономика
На курсы чешского языка и адаптационные группы для детей беженцев Чехия выделила 1,4 миллиарда крон
179
В Чехии закрывается магазин женской одежды Orsay
31.05.2022 14:10 Экономика
В Чехии закрывается магазин женской одежды Orsay
461
В Чехии сын судится с 82-летней матерью с деменцией за хищение денег
31.05.2022 13:49 Общество
В Чехии сын судится с 82-летней матерью с деменцией за хищение денег
252
Предложение мэра Праги сократить льготы беженцам в столице отклонили. Гржиб не видит других способов мотивировать их переселяться
31.05.2022 12:02 Экономика
Предложение мэра Праги сократить льготы беженцам в столице отклонили. Гржиб не видит других способов мотивировать их переселяться
532
МИД ЧР вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского из-за недвижимости
31.05.2022 11:51 Политика
МИД ЧР вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского из-за недвижимости
807
Прага изменила условия проезда в общественном транспорте для украинских беженцев
31.05.2022 11:37 Экономика
Прага изменила условия проезда в общественном транспорте для украинских беженцев
1482
«Отличный результат саммита», — Фиала оценил соглашение и исключение для Чехии
31.05.2022 11:27 Экономика
«Отличный результат саммита», — Фиала оценил соглашение и исключение для Чехии
491
Женщина с дифтерией из Высочины заразилась от домашнего животного
31.05.2022 10:48 Общество
Женщина с дифтерией из Высочины заразилась от домашнего животного
282


Мобильная версия