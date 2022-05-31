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В Чехии закрывается магазин женской одежды Orsay

В Чехии закрывается магазин женской одежды Orsay

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Немецкий ритейлер модной одежды Orsay покидает рынки Чехии и Словакии. Об этом на прошлой неделе сообщил журнал Forbes со ссылкой на анонимные источники. Чешские магазины компания должна продать к концу июня, а словацкие — еще раньше.
В Чехии закрывается магазин женской одежды Orsay

«Я могу подтвердить, что Orsay находится на завершающей стадии переговоров о продаже своих магазинов в Чехии и Словакии. Если это не сработает, Orsay объявит о банкротстве и закроет магазин», — цитирует Forbes одного из его источников, пожелавшего остаться неизвестным.

Orsay, которая продает женскую одежду, имеет в общей сложности 90 магазинов в Чехии и Словакии. В Чехии, где в компании работает 213 человек, компания потерпела убыток в 2020 году, когда разразилась пандемия коронавируса и магазины пришлось закрыть на несколько месяцев. Убыток превысил 117 миллионов крон, отмечает Forbes.

Бренд Orsay был основан в 1975 году. Он принадлежит французской семье Mulliez, в которую также входят другие известные сети, такие как Decathlon или Pimkie.

Это еще один модный бренд, у которого в последнее время были проблемы на чешском рынке. Pietro Filipi и Kara, например, уже оказались банкротами.
 

Источник: novinky.cz

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Темы
одежда Чехия банкротство
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