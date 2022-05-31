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На курсы чешского языка и адаптационные группы для детей беженцев Чехия выделила 1,4 миллиарда крон

На курсы чешского языка и адаптационные группы для детей беженцев Чехия выделила 1,4 миллиарда крон

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​В Министерстве образования 31 мая заканчивается прием заявлений на получение субсидий на курсы чешского языка и адаптационные группы для детей беженцев из Украины. Ведомство выделило на эти цели 1,4 миллиарда крон. Заявки могли подавать государственные университеты и школьные учреждения, в том числе развлекательные центры, регионы и муниципалитеты или городские районы столицы Праги.
На курсы чешского языка и адаптационные группы для детей беженцев Чехия выделила 1,4 миллиарда крон

Кроме того, поддержку деятельности адаптационных групп могут получать благотворительные и негосударственные некоммерческие организации. Субсидии пойдут на мероприятия, которые будут проходить в период до конца августа.

Министр образования Петр Газдик сообщил о распределении субсидий в начале апреля. Министерство выделило 150 миллионов крон на курсы чешского языка для украинцев в возрасте от 14 до 18 лет и 1,25 миллиарда крон на адаптационные группы для детей в возрасте от 3 до 15 лет.

По данным Чешской школьной инспекции, почти в 20% начальных школ уже созданы так называемые адаптационные группы для украинцев.

Ученики из Украины начали приезжать в чешские школы после начала нападения России на Украину 24 февраля. По словам Газдика, сейчас в Чехии зарегистрировано около 130 тысяч украинских детей, которые с сентября должны пойти в школу. Однако некоторые из них, возможно, вернулись в Украину. Точное количество детей беженцев школьного возраста в Чехии сейчас неизвестно.

По данным на начало мая около 26 000 детей беженцев из Украины посещали начальную школу в Чехии, детские сады — около 3 800.

В конце марта правительство одобрило увеличение бюджета Министерства образования на 5,2 млрд крон для интеграции беженцев из Украины до конца августа.

По словам пресс-секретаря министерства Анеты Ледовой, более точная информация о текущих расходах на адаптацию беженцев может быть доступна на рубеже июня и июля. 

Источник: novinky.cz
 

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Темы
школы Чехия украинцы Украина финансовая помощь
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