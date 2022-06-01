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Правительство Чехии одобрило единовременную выплату 5000 крон для семей с детьми

Правительство Чехии одобрило единовременную выплату 5000 крон для семей с детьми

420on.cz 259
Правительство Чехии 1 июня одобрило выплату единовременного пособия в размере 5000 крон на ребенка семьям, доход которых в прошлом году не превышал одного миллиона крон. Деньги будут выплачиваться в августе. При каких условиях и как именно можно получить выплату, рассказываем в этой статье.
Правительство Чехии одобрило единовременную выплату 5000 крон для семей с детьми

Какой будет сумма пособия и сколько раз его можно будет получить?

Размер пособия для одного ребенка составляет 5000 крон, оно выплачивается только один раз.

Каковы условия получения единовременного пособия?

Государство выплатит 5000 крон за каждого ребенка, которому 1 августа этого года еще не исполнилось 18 лет. Также можно будет подать заявку на пособие для детей, которые появятся на свет в период со 2 августа до конца 2022 года. Право на пособие получат семьи с доходом, не превышающим один миллион крон брутто в прошлом году.

Как будет выплачиваться взнос?

Заявителем будет одним из родителей, который предоставит письменное заявление о доходах обоих родителей. Взнос будет автоматически выплачиваться в августе родителям, имеющим право на получение пособия на ребенка в июне. Другие родители подадут простое заявление на единовременную выплату либо в электронном виде через приложение на сайте, либо лично в выбранных отделениях Czech Point (в муниципальных и региональных органах власти).

Когда заявитель получит выплату?

После утверждения правительством закон еще должен быть одобрен парламентом и подписан президентом. Выплаты планируется начать в августе.

Как будет выплачиваться взнос?

Обычным способом, как и все пособия, т.е. безналичным переводом на счет или с помощью квитанции на почте.

Что должна содержать заявка на выплату пособия?

Имя и фамилию, место и дату рождения ребенка, а также идентификационный номер, если он присвоен, и номер документа, удостоверяющего личность ребенка, если он выдан.

Имя и фамилию, место и дату рождения родителя, а также а также идентификационный номер, если он присвоен.

Контактные данные заявителя, в частности адрес электронной почты и номер телефона.

Адрес места жительства ребенка и родителя ребенка, с которым ребенок проживает и который оплачивает расходы на ребенка.

Письменное заявление о доходах обоих родителей в 2021 году.

По оценкам Министерства труда, пособие могут получить 1,82 миллиона детей. Расходы бюджета составят более девяти миллиардов крон. 

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
дети Чехия финансовая помощь правительство
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