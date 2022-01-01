Экономика Чехии возвращается к допандемическому уровню, люди все чаще посещают рестораны и отели

Рост продаж в годовом исчислении почти на 5 процентов и окупаемость расходов на предоставление жилья и сферу гостеприимства — таковы были данные до пандемии и такие данные сейчас поступили от Mastercard, которая расширяет свою услугу Mastercard SpendingPulseTM на Чешскую Республику. Она собирает и оценивает данные о продажах в обычных магазинах и в Интернете и включает все способы оплаты, а не только платежные карты.

Чешский ритейл, по оценкам последних данных, оценивается как «оживший» после затяжной пандемии. Общий рост продаж в годовом исчислении в мае достиг 4,8 процента. По сравнению с допандемическим 2019 годом продажи выросли на 16,8 процента. Свежие данные также подтверждают перевод значительной части продаж в онлайн-среду, чему в большей степени способствовали антипандемические меры. В то же время продажи в обычных магазинах также растут умеренными темпами. По данным Mastercard SpendingPulse, чехи снова начали выезжать на отдых и снимать жилье в гостевых домах и посещать рестораны. Объем трат на жилье в мае был всего на 10 процентов ниже, чем в допандемическом 2019 году. По сравнению с прошлым годом рост составил невероятные 166,5 процента. Аналогичная ситуация и в индустрии гостеприимства, где продажи выросли на 94,9 процента по сравнению с прошлогодней пандемией. Однако рост здесь налицо даже по сравнению с маем 2019 года, по сравнению с которым рост составил 18,7 процента. «Недавние данные Mastecard SpendingPulse показывают, что чешская экономика смогла относительно быстро оправиться от серьезных ран, вызванных мерами, связанными с коронавирусом. Чехи быстро привыкают к совершенно беспрецедентному росту сектора электронной коммерции. С другой стороны, после возобновления работы экономики после пандемии они были рады снова отправиться в обычные магазины. В обоих случаях тенденции смещаются в сторону увеличения цифровизации платежей. Наша цель — предложить клиентам самое простое и безопасное платежное решение онлайн и офлайн», — говорит генеральный директор Mastercard в Чешской Республике и Словакии Михал Черны.



Источник: prazska.drbna.cz

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