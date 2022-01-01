Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
В Чехии растут пенсии, но пожилым людям этих денег все равно не хватает

В Чехии растут пенсии, но пожилым людям этих денег все равно не хватает

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
03 июля
10:01
9
За последние три года лучший прирост дохода в процентах наблюдается у пожилых людей. Об этом сообщило Чешское статистическое управление (ЧСУ) в последнем выпуске журнала Statistika a My. Несмотря на это, пожилые люди оказались в незавидном положении, рискуя даже впасть в нищету.

В Чехии растут пенсии, но пожилым людям этих денег все равно не хватает

«По сравнению с домохозяйствами пенсионеры как экономическая группа опережают самозанятых или наемных работников на душу населения», — сказала Таня Дворнякова из отдела социальных исследований ЧСУ.

«Только за период с 2019 по 2020 год доходы пенсионеров увеличились за год на 9,4%, а самозанятые отстали от них в росте на 3%, наемные работники — на 5,5%», — добавила она.

Общий годовой прирост чистого дохода всех домохозяйств за этот период составил 4,9%.

Увеличение доходов пожилых людей продолжилось в прошлом году и в этом году за счет законодательной пенсионной валоризации, которых только в этом году будет три.

Однако инфляция также существенно повлияла на эти доходы, достигнув 16% в годовом исчислении в мае, что превысило рост пенсий.

Кроме того, как отметила Ленка Десатова из Совета пожилых людей Чешской Республики, за последние годы доходы пенсионеров увеличились в среднем примерно на 4170 крон.

«В то время, как другие группы населения за это время определенно больше увеличили свои доходы», — добавила она.

Сбережений — мало
Неблагоприятную ситуацию у растущего числа пожилых людей подтверждают и другие организации.

«Пенсионерка К. моет руки в ванне, под кран ставит тазик, а затем использует воду из него для смыва унитаза. Также экономит газ и электричество. Благодаря этому у нее в этом году вернулась переплата за электроэнергию, которая покрывала коммунальные за четыре месяца. Однако она потеряла право на жилищное пособие», — описали дилеммы многих пенсионеров в фонде Krása pomoci.

По данным фонда, сбережения К. равны всего лишь одной месячной арендной плате, и если цены продолжат расти, то деньги придется брать из этого небольшого накопления.

По данным фонда, в последние годы цифры показывают, что процент пожилых людей, живущих за чертой бедности, постепенно увеличивается. По имеющимся данным, сейчас  это 14,9%.

Наибольшему риску подвергаются пожилые женщины, которые живут одни и не имеют никого, кто мог бы помочь им финансово.

«На практике им часто бывает очень трудно решить проблему недостатка финансов. Во многих случаях не хватает даже  жилищного пособия. Здесь необходимо указать, что при его выдаче оценивается общий доход, т.е. что если пенсия  возрастет, размер жилищного пособия уменьшится пропорционально», — отметили в фонде. — «А потом этим людяи приходится просить еду в продовольственных банках, потому что у них больше нет на это денег».

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
29 июня
10:25
810
Экономика
Сенат Чехии одобрил сокращение страховых отчислений при сокращенном графике работы
Assets
05 июня
13:23
914
Общество
Одиноких пенсионеров в Чехии тяготят рост цен и война в Украине. Они все чаще страдают от депрессии, беспокойства и бессонницы
Assets
31 мая
13:49
2100
Общество
В Чехии сын судится с 82-летней матерью с деменцией за хищение денег
Assets
16 мая
09:50
5414
Экономика
Уровень бедности в Чехии вырос почти вдвое, затронув каждую шестую семью
Последние новости:
Assets
03 июля
09:14
81
Политика
Министр обороны Чехии Яна Чернохова почтила память павших чехословацких легионеров в Украине
Assets
02 июля
20:48
1009
Общество
Летние лагеря для украинских детей в Чехии заполняются быстро
Assets
02 июля
11:42
1102
Общество
Экскурсия на трамвае T3 Coupé – «Прага и пиво»
Assets
02 июля
09:37
701
Общество
В Праге горел склад автозапчастей, ущерб — 100 миллионов крон
Assets
01 июля
20:39
1069
Экономика
Прага планирует ограничить бесплатную парковку электромобилей
Assets
01 июля
19:15
1332
Общество
Очередное поражение России. ЮНЕСКО внесло украинский борщ в список всемирного наследия
Assets
01 июля
16:06
1237
Экономика
Система регистрации пассажиров не работала в аэропортах Праги, Лондона и Будапешта
Assets
01 июля
12:52
824
Экономика
Новый глава Центробанка Чехии: снижение инфляции будет приоритетом
Assets
01 июля
11:27
1194
Культура
Борис Гребенщиков 21 сентября выступит с концертом в Праге
Assets
01 июля
10:00
572
Экономика
1 июля — последний срок сдачи налоговых деклараций для компаний и индивидуальных предпринимателей


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы