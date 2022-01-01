В Чехии растут пенсии, но пожилым людям этих денег все равно не хватает

За последние три года лучший прирост дохода в процентах наблюдается у пожилых людей. Об этом сообщило Чешское статистическое управление (ЧСУ) в последнем выпуске журнала Statistika a My. Несмотря на это, пожилые люди оказались в незавидном положении, рискуя даже впасть в нищету.

«По сравнению с домохозяйствами пенсионеры как экономическая группа опережают самозанятых или наемных работников на душу населения», — сказала Таня Дворнякова из отдела социальных исследований ЧСУ.

«Только за период с 2019 по 2020 год доходы пенсионеров увеличились за год на 9,4%, а самозанятые отстали от них в росте на 3%, наемные работники — на 5,5%», — добавила она.

Общий годовой прирост чистого дохода всех домохозяйств за этот период составил 4,9%.

Увеличение доходов пожилых людей продолжилось в прошлом году и в этом году за счет законодательной пенсионной валоризации, которых только в этом году будет три.

Однако инфляция также существенно повлияла на эти доходы, достигнув 16% в годовом исчислении в мае, что превысило рост пенсий.

Кроме того, как отметила Ленка Десатова из Совета пожилых людей Чешской Республики, за последние годы доходы пенсионеров увеличились в среднем примерно на 4170 крон.

«В то время, как другие группы населения за это время определенно больше увеличили свои доходы», — добавила она.

Сбережений — мало

Неблагоприятную ситуацию у растущего числа пожилых людей подтверждают и другие организации.

«Пенсионерка К. моет руки в ванне, под кран ставит тазик, а затем использует воду из него для смыва унитаза. Также экономит газ и электричество. Благодаря этому у нее в этом году вернулась переплата за электроэнергию, которая покрывала коммунальные за четыре месяца. Однако она потеряла право на жилищное пособие», — описали дилеммы многих пенсионеров в фонде Krása pomoci.

По данным фонда, сбережения К. равны всего лишь одной месячной арендной плате, и если цены продолжат расти, то деньги придется брать из этого небольшого накопления.

По данным фонда, в последние годы цифры показывают, что процент пожилых людей, живущих за чертой бедности, постепенно увеличивается. По имеющимся данным, сейчас это 14,9%.

Наибольшему риску подвергаются пожилые женщины, которые живут одни и не имеют никого, кто мог бы помочь им финансово.

«На практике им часто бывает очень трудно решить проблему недостатка финансов. Во многих случаях не хватает даже жилищного пособия. Здесь необходимо указать, что при его выдаче оценивается общий доход, т.е. что если пенсия возрастет, размер жилищного пособия уменьшится пропорционально», — отметили в фонде. — «А потом этим людяи приходится просить еду в продовольственных банках, потому что у них больше нет на это денег».

Источник: novinky.cz

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