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Чешские домохозяйства получат скидку до 15 000 крон на оплату газа и электричества

Чешские домохозяйства получат скидку до 15 000 крон на оплату газа и электричества

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Kochy
22 июня
19:03
3092
В среду правительство одобрило предложение Минпромторга о введении так называемого энергосберегающего тарифа. Правительство выделит 66 миллиардов крон на помощь домохозяйствам и компаниям. Для семей размер компенсации может достигать 15 000 крон.

Чешские домохозяйства получат скидку до 15 000 крон на оплату газа и электричества

«Правительство выделит 66 миллиардов крон для помощи компаниям и домохозяйствам в следующем отопительном сезоне. Основой должен быть энергосберегающий тариф», — сказал глава Минпромторга Йозеф Сикела. По его словам, это позволит почти всем домохозяйствам оплачивать часть счетов за электроэнергию.

«Домохозяйствам, которые используют только электричество дома, то есть используют его для освещения, обогрева и отопления, государство возместит единовременную скидку, превышающую 11 000 крон», — сказал Сикела.

По его словам, аналогичную скидку получат домохозяйства, которые используют электричество и обогревают газом. «Домохозяйства, которые нагревают воду с помощью электричества и отапливают дом с помощью газа, могут получить от государства скидку свыше 15 000 крон», — сказал министр.

«В итоге мы включили в список домохозяйства, которые используют центральное отопление», — добавил министр.

Что касается потребителей централизованного теплоснабжения, то, по словам Сикелы, с теплоэлектроцентралями ведутся переговоры о том, что они не будут повышать цены для домохозяйств. Однако необходимо соглашение об этой поддержке с Европейской комиссией. По его словам, если документ не удастся согласовать, для потребителей централизованного теплоснабжения готовится аналогичный тариф, который уже заложен в сумму 66 миллиардов крон.

Источник: novinky.cz

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