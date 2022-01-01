Премьер Чехии объявил об энергетической революции. Он хочет, чтобы электростанции находились под контролем государства

В ближайшем будущем правительство Чехии хочет контролировать всю сеть внутренних ключевых электростанций, т.е. собственное производство электроэнергии. Об этом заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) в обращении к гражданам. В течение пяти лет страна хочет добиться энергетического суверенитета.
По словам Фиалы, при переходе к энергетическому суверенитету Чехия столкнется с высокими ценами и неопределенностью поставок с Востока.
«Нам необходимо поддержать строительство источников энергии с нулевым уровнем выбросов. Мы также будем массово поддерживать строительство фотоэлектрических электростанций и использование тепловых насосов», — сказал премьер-министр. Он также хочет увеличить объем бытового биогаза. Он пообещал поддержать инвестиции в энергетические инновации и энергосбережение.
«Часть нашей стратегии заключается в том, чтобы в ближайшем будущем государство взяло под контроль всю сеть отечественных ключевых электростанций, т.е. собственное производство электроэнергии», — сказал премьер-министр.
Спустя пять лет идея, отвергнутая когда-то в 2017 году Андреем Бабишем, возвращается в игру. Правительство рассматривает возможность разделения крупнейшей чешской энергетической группы ČEZ и национализации ее электростанций.
Пять лет назад государство, как крупнейший акционер ČEZ (около 70%), рассматривало возможность разделения холдинга на «традиционную» часть с атомными или ископаемыми электростанциями и «зеленую» ČEZ, которая должна была сохранить возобновляемые источники энергии, торговлю и распределение.
Цель операции заключалась в том, чтобы государство 100% контролировало производственную часть ČEZ. Государственная доля в «зеленом» дивизионе должна была быть продана на рынке, чтобы «зеленый» ČEZ остался частным инвесторам.
Чехия должна производить как можно больше энергии в будущем и производить ее по доступным ценам, сказал Фиала. В случае импорта газа и нефти она должна иметь возможность сама решать, у кого и за сколько она будет покупать сырье.
«Мы должны кардинально увеличить пропускную способность газо- и нефтепроводов из стран Евросоюза. Нам нужно увеличить мощность морских газовых терминалов LNG», — сказал Фиала.
Это включает усиление соединения, например, по трубопроводу TAL из Триеста, Италия, в Баварию, а оттуда по трубопроводу «Ингольштадт» в Чешскую Республику. Есть еще, например, подключение газопроводов из Польши на север Моравии Stork II, а также покупка долей в терминалах по приему LNG. Ведутся разговоры о подключении к прибалтийским терминалам в Польше и Германии.
Источник: seznamzpravy.cz
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