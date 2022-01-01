Черный сценарий: глава Чешского национального банка ожидает спада в экономике

Совет Чешского национального банка (ЧНБ) 22 июня повысил ключевую процентную ставку до 7%. По словам главы ЧНБ Йиржи Руснока, во второй половине года в чешской экономике произойдет спад.

Инфляция в Чехии не замедляется, поэтому Совет ЧНБ решил резко увеличить процентную ставку на 1,25 процентных пункта — до 7%. От этого показателя зависит уровень ставок по ипотечным и коммерческим кредитам для компаний и домохозяйств.

Глава ЧНБ Йиржи Руснок ожидает дальнейшего роста рыночных процентных ставок, а правление банка «оценило ситуацию в сторону дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики».

Это последнее заседание правления банка до вступления в должность нового управляющего ЧНБ Алеша Михла, который выступает против дальнейшего повышения ставок.

Процентные ставки призваны помочь охладить спрос в экономике, тем самым снизив рекордный рост цен. Потребительские цены в Чешской Республике в мае выросли на 16% в годовом исчислении.Таким образом, инфляция остается самой высокой с декабря 1993 года.

По словам управляющего ЧНБ Йиржи Руснока, темпы роста цен во второй половине года должны замедлиться, в том числе из-за охлаждения спроса в экономике. Центробанк ждет рецессии. «По нашему прогнозу, во втором полугодии рост экономики замедлится», — сказал Руснок.

По его словам, проинфляционное давление сохраняется. «Напряженность на рынке труда продолжает расти. Рост цен в первом полугодии оставался активным», — добавил он.

В дополнение росту цен на энергию и топливо резко выросла стоимость продуктов питания. По данным ООН, продукты питания в настоящее время являются самыми дорогими в реальном выражении с 60-х годов.

Однако повышение ставки ЧНБ отражается на экономике с опозданием примерно в полтора года. Поэтому пик инфляции еще впереди, и только в течение следующего года темпы роста цен могут замедлиться. Это окажет значительное влияние на массовые сбережения населения и компаний, которые теряют свою стоимость.

«Весенний прогноз предполагает дальнейшее резкое повышение рыночных процентных ставок. Правление банка оценило ситуацию в сторону дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики», — заявил глава CNB Йиржи Руснок.

Инфляция в мае была на один процентный пункт выше прогноза CNB. Наибольший вклад в динамику цен внесли вмененная арендная плата и цены в кафе и ресторанах. «Для нас абсолютным приоритетом является восстановление стабильности цен, что является необходимым условием будущего процветания чешской экономики», — добавил Руснок.

«В такой ситуации каждый центральный банк должен подумать о повышении ставок до уровня, который побудит людей и компании начать ценить деньги», — считает экс-управляющий ЧНБ Мирослав Сингер.

«При 16-процентной инфляции семь процентов — это не адекватная компенсация», — добавил он.

Он считает масштабность помощи в связи с COVID-19 и сложные цепочки поставок главной причиной перегрева чешского рынка труда. «Пока люди тратят много, и мы не видим, чтобы люди перестали тратить. Это может произойти осенью, но в настоящее время влияние инфляции пока не так заметно», — отметил Сингер.

Резкий рост ставок имеет последствия для экономики и негативно отражается на заемщиках. Это может вызвать проблемы у людей, которые хотят рефинансировать свою ипотеку или взять новый кредит на жилье. Процентная ставка составит около 8%. Год назад можно было приобрести в кредит квартиру по ставке ниже 2% годовых.

Инвестиционная активность компаний также замедлится, так как многие проекты перестанут окупаться. В то же время неясно, будет ли достаточным текущее повышение процентной ставки.

Источник: seznamzpravy.cz

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