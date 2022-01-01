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У Чехии есть еще одна проблема. «Ценовой пузырь» на рынке недвижимости может лопнуть

У Чехии есть еще одна проблема. «Ценовой пузырь» на рынке недвижимости может лопнуть

Партнер рубрики:
Kochy
23 июня
18:43
3030
​В разных странах мира сейчас много экономических забот, но теперь есть еще одно серьезное опасение — «ценовой пузырь» на рынке недвижимости, который в любой момент может лопнуть. Согласно анализу Bloomberg, Чехия является одной из стран, где этот риск наиболее высок.

У Чехии есть еще одна проблема. «Ценовой пузырь» на рынке недвижимости может лопнуть

Ужесточение денежно-кредитной политики, которое проводит Чешский национальный банк (ЧНБ) рекордным повышением процентных ставок, усложняет получение ипотечных кредитов. Это приводит к снижению спроса на недвижимость, а в некоторых случаях — и к снижению цен на дома и квартиры.

Согласно текущему анализу Bloomberg Economics, соотношение цен на недвижимость к арендной плате в 19 странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выше, чем до финансового кризиса 2008 года. Это показывает, что цены на жилье слишком завышены.

В глобальном рейтинге риска возможного падения цен на недвижимость Чехия уступает только Новой Зеландии, за ней следуют Венгрия, Австралия и Канада. Из стран еврозоны Португалия находится в худшем положении, но в Германии и  Австрии, которые входят в топ-10, ситуация не самая лучшая.

Падение цен на недвижимость является экономически опасным явлением, поскольку подрывает доверие населения и ограничивает дальнейшее строительство и экономический рост. Люди беспокоятся, когда им приходится выплачивать высокие ипотечные платежи за квартиру или дом, стоимость которых падает. Если у человека нет денег для оплаты кредита, при продаже недвижимости он не получит ту цену, по которой купил дом или квартиру.

Это касается и банков, которым во время финансового кризиса 2008 года в США и Европе пришлось столкнуться с большим объемом непогашенных кредитов.

Согласно недавнему анализу ЧНБ, квартиры для домохозяйств со средним доходом уже переоценены примерно на 40%. В прошлом году Центробанк заявлял, что цены на квартиры завышены на 15-25%.

«Хотя растущий уровень переоценки создает потенциал для определенной коррекции цен в будущем, невозможно увидеть однозначное соотношение между уровнем переоценки и размером возможной коррекции», — заявила пресс-секретарь ЧНБ Дениса Вшетичкова. По ее словам, невозможно ожидать, что цены на недвижимость автоматически упадут на 40%.

В то же время Чешская Республика в настоящее время сталкивается с рядом серьезных экономических проблем, в частности, с ростом инфляцией, высокими ценами на газ, электричество и автомобильное топливо.

Источник: novinky.cz



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