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Аналитики ожидают спада в строительной отрасли в этом и следующем году

Аналитики ожидают спада в строительной отрасли в этом и следующем году

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Kochy
24 июня
14:03
367
Чешская строительная отрасль росла в течение последних двенадцати месяцев, но, по оценкам аналитиков, в этом году спад составит 1,9% в годовом исчислении.

Аналитики ожидают спада в строительной отрасли в этом и следующем году

Исследование аналитической компании CEEC Research, опубликованное сегодня на встрече лидеров чешской строительной отрасли, показывает, что в 2023 году показатели рынка снизятся на 2,7%.    

По словам опрошенных представителей строительных компаний, растущая инфляция, рост ставок по ипотечным кредитам и влияние войны в Украине, а также связанный с этим рост цен на энергоносители и рост цен на строительные материалы ударят по их отрасли. Еще одно проблема — нехватка квалифицированных кадров.

«Поэтому мы ожидаем снижения спроса во второй половине года, что, вероятно, окажет серьезное влияние на развитие событий в 2023 году. Осторожность инвесторов основана на нечетких прогнозах развития», — сказал Роберт Крестин, директор по маркетингу Wienerberger, крупнейшей производитель огнеупорного кирпича в Чехии. 

«Возможно, это не будет настолько драматичным развитием, чтобы некоторым компаниям не пришлось покидать поле», — сказал Ондржей Новак, председатель правления Strabag.

Согласно исследованию, небольшие строительные компании с годовым оборотом менее 100 миллионов крон ожидают падения рынка на 2% в этом году и еще на 2,8% — в 2023 году. Напротив, крупные строительные компании оценивают снижение на 1,8% в этом году и на 2,7% годом позже.

Согласно исследованию, гражданское строительство (строительство дорог или телекоммуникационных и энергетических сетей) ожидает снижение продаж на 1,4% в этом году и еще на 3,1% в 2023 году. У компаний, занимающихся строительством зданий, то есть строительством жилых и нежилых зданий, дела обстоят еще лучше — снижение должно составить 0,7% в этом году и еще 1,7% в 2023 году.

В настоящее время строители заключают контракты в среднем на девять месяцев вперед.

Источник: ceskenoviny.cz



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