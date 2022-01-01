Чешские СМИ: Лидеры ЕС одобрили переход Хорватии на евро

Президенты и премьер-министры ЕС в четверг одобрили введение евро в Хорватии. Изменение должно вступить в силу в январе 2023 года. По окончании двухдневного саммита ЕС в Брюсселе это подтвердил премьер-министр Петр Фиала (ODS), который представлял Чешскую Республику. Сами хорваты уже одобрили переход на евро.

«Ключевое решение уже принято. Сегодня мы все поздравили Хорватию», — прокомментировал премьер. Таким образом, вполне вероятно, что в следующем туристическом сезоне чешским туристам надо будет брать с собой не куны, а евро.

В начале июня введение евро в Хорватии одобрила Европейская комиссия. Возможность использования евро должна быть окончательно подтверждена первым заседанием Совета министров под председательством Чехии в июле.

Утром в четверг Фиала сообщил журналистам, что вопрос перехода на евро в Чехии в настоящее время не обсуждается. «Мы не выполнили всех условий в Чешской Республике, и мы не ставим это целью на срок полномочий нашего правительства», — сказал он.

Однако он подчеркнул, что Чехия одновременно готовит шаги, которые должны помочь экспортерам. «Мы ищем возможность вести свои счета в евро. Думаю, этого достаточно», — сказал Фиала.



Источник: novinky.cz

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