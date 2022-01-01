Чешские СМИ: Лидеры ЕС одобрили переход Хорватии на евро

«Ключевое решение уже принято. Сегодня мы все поздравили Хорватию», — прокомментировал премьер. Таким образом, вполне вероятно, что в следующем туристическом сезоне чешским туристам надо будет брать с собой не куны, а евро.
В начале июня введение евро в Хорватии одобрила Европейская комиссия. Возможность использования евро должна быть окончательно подтверждена первым заседанием Совета министров под председательством Чехии в июле.
Утром в четверг Фиала сообщил журналистам, что вопрос перехода на евро в Чехии в настоящее время не обсуждается. «Мы не выполнили всех условий в Чешской Республике, и мы не ставим это целью на срок полномочий нашего правительства», — сказал он.
Однако он подчеркнул, что Чехия одновременно готовит шаги, которые должны помочь экспортерам. «Мы ищем возможность вести свои счета в евро. Думаю, этого достаточно», — сказал Фиала.
Источник: novinky.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
YouTube – полезная информация в видео формате
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
Instagram – фото и видео новости каждый день