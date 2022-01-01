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Чешский мобильный оператор T-Mobile столкнулся с кибератакой

Чешский мобильный оператор T-Mobile столкнулся с кибератакой

Партнер рубрики:
Kochy
27 июня
10:21
319
​В воскресенье оператор T-Mobile столкнулся с обширными перебоями в предоставлении своих услуг. У клиентов были проблемы с мобильными данными и звонками, они не могли дозвониться на линию техподдержки, попасть на сайт компании или запустить приложение T-Mobile. Ночью компания объявила, что причиной стала кибератака.

Чешский мобильный оператор T-Mobile столкнулся с кибератакой

Сейчас оператор возобновил предоставление основных услуг, таких как звонки или мобильные услуги, но продолжает решать проблемы с приложением My T-Mobile и внутренними системами.

«В воскресенье, 26 июня 2022 года, на T-Mobile Czech Republic и Slovak Telekom произошла кибератака. Работа основных услуг, таких как звонки и мобильные данные, полностью восстановлена. Мы все еще работаем над стабилизацией приложения T-Mobile и внутренних систем. В настоящее время ведется расследование», — сообщила пресс-секретарь T-Mobile Зузана Свободова.

В воскресенье оператор в Twitter сообщил, что проблема с мобильными данными наблюдается по целой республике. «Если клиент выключит мобильный телефон, он не войдет в сеть после включения», — написали в компании. Позже T-Mobile сообщил, что мобильные данные и сайт снова полностью функционируют, а позже запустила клиентскую линию.

Имея 6,3 миллиона клиентов, T-Mobile является крупнейшим оператором мобильной связи на рынке. Компания входит в международную группу Deutsche Telekom.

Источник: novinky.cz



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