Чешский мобильный оператор T-Mobile столкнулся с кибератакой

Сейчас оператор возобновил предоставление основных услуг, таких как звонки или мобильные услуги, но продолжает решать проблемы с приложением My T-Mobile и внутренними системами.
«В воскресенье, 26 июня 2022 года, на T-Mobile Czech Republic и Slovak Telekom произошла кибератака. Работа основных услуг, таких как звонки и мобильные данные, полностью восстановлена. Мы все еще работаем над стабилизацией приложения T-Mobile и внутренних систем. В настоящее время ведется расследование», — сообщила пресс-секретарь T-Mobile Зузана Свободова.
В воскресенье оператор в Twitter сообщил, что проблема с мобильными данными наблюдается по целой республике. «Если клиент выключит мобильный телефон, он не войдет в сеть после включения», — написали в компании. Позже T-Mobile сообщил, что мобильные данные и сайт снова полностью функционируют, а позже запустила клиентскую линию.
Имея 6,3 миллиона клиентов, T-Mobile является крупнейшим оператором мобильной связи на рынке. Компания входит в международную группу Deutsche Telekom.
Источник: novinky.cz