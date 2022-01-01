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С 1 июля в Чехии станет меньше навязчивой рекламы

С 1 июля в Чехии станет меньше навязчивой рекламы

Партнер рубрики:
Kochy
27 июня
13:44
71
​С 1 июля в Чехии вступит в силу поправка к закону об электронных коммуникациях, которая включает запрет на нежелательные телефонные звонки или так называемый телемаркетинг. Теперь операторы не могут вести разговор с клиентами и предлагать различные услуги, если потребитель не дал своего явного предварительного согласия.

С 1 июля в Чехии станет меньше навязчивой рекламы

В прошлом году закон работал наоборот, т.е. компании могли звонить с предложениями и обращаться к кому угодно, если у этого лица не было зафиксировано явное несогласие в реестре оператора.

Новый регламент, предусматривающий реверсивную систему, вступил в силу с с 1 января 2022 года, однако поправка предусматривает шестимесячный переходный период, чтобы компании успели адаптироваться к новым правилам. Люди могут записывать нежелательные звонки на свои мобильные телефоны еще несколько дней.

Если они отвечают на телефонный звонок, им следует быть осторожными в том, что они говорят. «Потребителям следует быть осторожными и не употреблять в разговоре с незнакомыми людьми фразы «да, я согласен» или «я принимаю». По-прежнему можно будет заключить договор с потребителем по телефону на законных основаниях», — сказала Эдуарда Хекшова, директор потребительской организации dTest.

Должно прекратиться и использование обычной практики навязчивых «маркетологов», когда они звонят на случайно сгенерированный номер. «После 1 июля 2022 года это оправдание больше невозможно. В законе четко прописано, что созданием списка абонентов также считается случайная генерация телефонных номеров, тогда как маркетинговые звонки на номера из такого списка абонентов потребуют предварительного согласия абонента», — сказала Хекшова.

Возможность компаний звонить своим существующим клиентам остается в рамках закона. Это может быть, например, оператор, банк, поставщик энергии, врач, мастер или просто друг, которые предлагают дополнительные или новые услуги.

Чешское телекоммуникационное управление следит за соблюдением нового закона. Ведомство может наложить штраф в размере до 50 миллионов крон или до 10% чистого оборота правонарушителя, достигнутого за последний завершенный отчетный период, в зависимости от того, какая сумма  больше, добавила Хекшова.

Источник: novinky.cz



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