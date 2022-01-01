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Большинство чехов боятся того, что принесут следующие месяцы

Большинство чехов боятся того, что принесут следующие месяцы

Партнер рубрики:
Kochy
27 июня
18:43
765
Оценка экономического положения чешских домохозяйств за последний год резко ухудшилась. 85% респондентов боятся дальнейшего ухудшения ситуации, особенно в сфере финансов.

Большинство чехов боятся того, что принесут следующие месяцы

Это показал майский опрос, проведенный STEM в сотрудничестве с KPMG, в котором участвовали 1000 человек.

Чехи сейчас воспринимают ситуацию как десять лет назад, когда Чехия погрузилась в рецессию во втором квартале 2012 года и вышла из нее только осенью следующего года.

83% респондентов оценивают экономическую ситуацию в стране как плохую (год назад так считали 68%).

85% людей смотрят на дальнейшее развитие событий с опасением и неуверенностью, половина говорит об ухудшении своего материального положения. Примерно столько же сказали, что им сложно покрывать текущие расходы из своих доходов. Еще более резкого роста цен ожидают 43% чехов.

«Мы наблюдаем резкое падение оценок экономической ситуации со стороны населения. Пандемия Covid и ее последствия частично распространяются на ситуацию, которая сейчас вызвана войной в Украине», — сказал социолог STEM Мартин Бухтик.

Почти треть респондентов сейчас считают свой уровень жизни плохим ( в прошлом году — 25%). Чувство бедности испытывают 34% респондентов (в прошлом году — 26%).

Около 30% людей считают экономическую ситуацию в Чехии очень плохой. В сентябре прошлого года таких было только 15%.

Доля людей с позитивным восприятием с сентября упала с 36% до 17%.

Источник: seznamzpravy.cz



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