Президентские выборы в Чехии пройдут в январе 2023 года

Первый тур президентских выборов состоится в пятницу и субботу, 13 и 14 января 2023 года. Дата выборов была объявлена ​​в понедельник председателем Сената Милошем Выстрчилом (ODS).

Преемник нынешнего президента Милоша Земана станет известен не позднее, чем через две недели. Возможный второй тур выборов состоится 27 и 28 января. Срок полномочий действующего президента Милоша Земана истекает 8 марта.

Выборы президента объявляются председателем Сената так, чтобы возможный второй тур выборов президента состоялся не позднее, чем за 30 дней до окончания срока полномочий действующего главы государства. Нынешний президент не может вновь баллотироваться, так как это его второй срок.

Среди кандидатов, которые уже заявили о своем участии в выборах, например, профсоюзный лидер Йозеф Стршедула, ректор Университета Менделя Дануше Нерудова и Павел Фишер.

Милош Земан был первым президентом, избранным путем прямых выборов президента в 2013 году, а затем еще раз в 2018 году.

Источник: refresher.cz

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