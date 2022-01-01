Участок «зеленой» ветки пражского метро закроют на 5 дней

28 июня
19:45
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В связи с ремонтом будет приостановлено движение поездов метро на участке Skalka – Depo Hostivař будет временно приостановлена с субботы 2 июля 2022 г. (с начала ежедневной работы) по 6 июля 2022 г. (до окончания ежедневной работы).
Поезда на этом участке не будут ездить в обоих направлениях.
В ежедневном режиме вводится альтернативный автобусный маршрут XA по маршруту Skalka – Nové Strašnice – Depo Hostivař.
Список остановок маршрутов XA в направлении Depo Hostivař и Skalka размещен на сайте Транспортного предприятия Праги.
Источник: dpp.cz
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