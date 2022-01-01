Участок «зеленой» ветки пражского метро закроют на 5 дней

​В связи с ремонтом будет приостановлено движение поездов метро на участке Skalka – Depo Hostivař будет временно приостановлена ​​с субботы 2 июля 2022 г. (с начала ежедневной работы) по 6 июля 2022 г. (до окончания ежедневной работы).



