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Участок «зеленой» ветки пражского метро закроют на 5 дней

Участок «зеленой» ветки пражского метро закроют на 5 дней

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Kochy
28 июня
19:45
83
​В связи с ремонтом будет приостановлено движение поездов метро на участке Skalka – Depo Hostivař будет временно приостановлена ​​с субботы 2 июля 2022 г. (с начала ежедневной работы) по 6 июля 2022 г. (до окончания ежедневной работы).

Участок «зеленой» ветки пражского метро закроют на 5 дней

Поезда на этом участке не будут ездить в обоих направлениях. 

В ежедневном режиме вводится альтернативный автобусный маршрут XA по маршруту Skalka – Nové Strašnice – Depo Hostivař.

Список остановок маршрутов XA в направлении Depo Hostivař и Skalka размещен на сайте Транспортного предприятия Праги.

Источник: dpp.cz

 



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