Сенат Чехии одобрил сокращение страховых отчислений при сокращенном графике работы

​В некоторых случаях работодатели будут платить за сотрудников меньшие отчисления на социальное обеспечение, если человек трудоустроен на неполный рабочий день. Льгота составит 5% от обычного тарифа, составляющего 24,8%.

Соответствующую поправку подготовило правительство Чехии. Закон был одобрен Сенатом — за проголосовали 51 из 52 присутствующих сенаторов. Эта мера призвана мотивировать работодателей шире создавать и предлагать работу на неполный рабочий день, а также поддерживать людей, уязвимых на рынке труда. Теперь закон должен подписать президент.

Согласно поправке, льгота будет применяться для определенных групп сотрудников, если они работают от 8 до 30 часов в неделю. К таким сотрудникам относятся люди старше 55 лет, родители или опекуны детей до десяти лет, школьники и студенты, безработные, которые проходят рквалификацию, инвалиды. Льгота также распространяется на трудоустройство всех лиц моложе 21 года, для которых неполный рабочий день не будет обязательным условием. Цель состоит в том, чтобы поддержать выход выпускников средних школ и профессионально-технических училищ, которые выходят на рынок труда.

Источник: ceskenoviny.cz