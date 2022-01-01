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Заявление на выплату различных пособий от государства теперь можно будет подать онлайн

Заявление на выплату различных пособий от государства теперь можно будет подать онлайн

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Kochy
29 июня
15:53
399
​В ближайшие недели Министерство труда и социальных дел планирует запустить онлайн-форму, которая должна упростить получение людьми определенных льгот, в том числе единовременного пособия в размере 5000 крон на ребенка.

Заявление на выплату различных пособий от государства теперь можно будет подать онлайн

С июля можно будет подать заявление на получение жилищного пособия онлайн, а в августе можно будет подать заявление на получение родительского пособия и единовременного пособия в размере пяти тысяч крон на ребенка.

Подать заявление на получение пособия полностью через сайт можно будет, если парламент примет поправку к закону о государственной социальной поддержке. Благодаря поправке работники бюро по трудоустройству больше не будут требовать оригиналы документов — достаточно будет предоставить фотографию или отсканированный документ.

«Мы обещаем, что онлайн-форма позволит подать заявку большему количеству заявителей», — говорит Ива Мерхаутова, заместитель министра труда и социального страхования. В частности, он ожидает, что в июле число новых заявок на жилищное пособие увеличится на 140 000.

«Есть и другие важные изменения. Например, больше не нужна разбивка статей расходов на жилье», — добавляет депутат Мерхаутова к жилищному пособию.

Однако условием для онлайн-общения будет проверка электронной личности, как и для пособий, выплачиваемых семьям, у которых живут украинские беженцы.

Есть несколько способов получить электронную идентификацию — кода на CzechPoint, eObčanka или банковская идентификация. Этот вариант в настоящее время предлагают семь чешских банков: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio bank, Komerční banka, MONETA Money Bank и Raiffeisenbank.

«Мы ожидаем, что банковская идентификация, вероятно, будет самым распространенным средством, которое будут использовать заявители», — полагают в Минтруда.

Через сайт будут приниматься документы в формате PDF, а также JPG и PNG.

Онлайн-заявка должна быть доступна гражданам через портал Министерства — mpsv.cz или Бюро по трудоустройству на сайте uradprace.cz. 

Источник: seznamzpravy.cz
 



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