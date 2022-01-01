STEM: готовность чехов помогать украинским беженцам снижается, четверть — против такой помощи

​Готовность чехов помогать беженцам из Украины снижается из-за ухудшения финансового положения населения. В середине июня помощь беженцам одобряли 53% чехов, тогда как в начале апреля таких было 64%.

Это следует из опубликованных результатов исследования агентства STEM. По данным агентства, снижение связано с опасениями людей по поводу развития экономической ситуации в Чехии. В июне до 26% увеличилось и количество людей, которые принципиально отказываются помогать беженцам, тогда как в апреле таких было 16%.

STEM неоднократно отслеживал отношение чешской общественности к российскому вторжению в Украину с конца марта. Последний опрос, в котором участвовали 1018 респондентов, проходил с 10 по 20 июня.

Почти шесть из десяти чехов считают правильным, что Чехия приняла людей, спасающихся от войны в Украине. Но даже в этом случае желание поддерживать беженцев снижается — в начале апреля им готовы были помогать семь человек из десяти.

«Данные показывают, что чуть более половины граждан по-прежнему поддерживают участие Запада в борьбе с российской агрессией. После майского спада поддержка укрепления восточной границы НАТО снова усилилась», — сказал STEM. Настроения чешского общества в этом вопросе стабильны, группа людей, поддерживающих русскую интерпретацию событий, не растет (это около 4%). Число людей, доверяющих дезинформации, немного выросло с 6% в начале апреля до нынешних 8%.

По данным STEM, значение войны в Украине в общественных дискуссиях снижается, но растет актуальность проблем, связанных с миграцией и накопившихся нерешенных вопросов в Чехии.

По оценкам властей, в Чешской Республике находится от 280 000 до 300 000 беженцев, в основном женщины с детьми. Всего за четыре месяца в Чехии получили визы временной защиты 385 000 беженцев. Некоторые из них уехали в другие страны или вернулись в Украину.

Источник: ceskenoviny.cz