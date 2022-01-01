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1 июля — последний срок сдачи налоговых деклараций для компаний и индивидуальных предпринимателей

1 июля — последний срок сдачи налоговых деклараций для компаний и индивидуальных предпринимателей

Партнер рубрики:
Kochy
01 июля
10:00
55
1 июля заканчивается срок подачи налоговых деклараций для компаний и предпринимателей-физических лиц, чьи налоговые декларации обрабатываются консультантом или подлежат аудиту.

1 июля — последний срок сдачи налоговых деклараций для компаний и индивидуальных предпринимателей

В этом году декларацию в бумажном виде нужно было подать до пятницы, 1 апреля, в электронном виде — до 2 мая.

Если налоговая декларация подается с опозданием на пять рабочих дней, штраф не взимается. Последующие штрафы за каждый день просрочки составляют 0,05% от уплаченного налога или 0,01% от установленного налогового убытка за каждый последующий день просрочки. Максимальный штраф составляет 5%. Если налоговая декларация не подается вообще, даже после запроса налогового органа, штраф составляет минимум 500 крон и максимум 300 000 крон.

В прошлом году в Чехии было подано около 2,9 млн налоговых деклараций за 2020 год. Из них 2,3 млн от физических лиц и 530 000 — от компаний. В этом году финансовая администрация ожидает примерно столько же.

Источник: ceskenoviny.cz

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