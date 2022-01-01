Новый глава Центробанка Чехии: снижение инфляции будет приоритетом

Новый управляющий Чешского национального банка (ЧНБ) Алеш Михл, вступивший в должность 1 июля, заявил, что у ЧНБ две основные цели: ценовая и финансовая стабильность. По его словам, приоритетом будет снижение инфляции.

Согласно заявлению Алеша Михла, ЧНБ продолжит обеспечивать ценовую стабильность, то есть поддержание низкой и стабильной инфляции, посредством режима инфляционного таргетирования. «Контролируя финансовый рынок и макропруденциальную политику, мы позаботимся о финансовой стабильности и устойчивости банковской системы. Мы продолжим скоординированное действие денежно-кредитной и макропруденциальной политики таким образом, чтобы сохранить доверие к ценность чешской короны и стабильность макроэкономической среды. Мы будем вести диалог с правительством относительно более широкой экономической политики, желательной для создания здоровой макроэкономической среды», — сказал он.

Аналитик XTB Штепан Хайек считает, что в ближайшие месяцы самой важной для нового главы ЧНБ будет задача взять инфляцию под контроль. Ранее он говорил, что это лишь временный результат мер по борьбе с пандемией, и сам он не ожидал такой более высокой инфляции, добавил аналитик. «Следующие шаги банка будут важны, потому что инфляция превышает 16%, и ее до сих пор не удалось укротить повышением ставок. Это может привести к ухудшению макроэкономической ситуации в будущем», — отметил Хайек.

«Шаги нового руководства CNB в оставшуюся часть года будут зависеть от развития инфляции», — добавил аналитик Purple Trading Петр Лайсек. Он ожидает, что в третьем квартале этот показатель все еще превысит 10%. «И даже у Михла, вероятно, не будет иного выбора, кроме как предложить дальнейшее повышение процентной ставки, хотя перед вступлением в должность управляющего ЧНБ он заявлял, что выступает против повышения ключевой ставки.

Инфляция в годовом исчислении в Чешской Республике выросла до 16% в мае с 14,2% в апреле. Таким образом, инфляция остается самой высокой с декабря 1993 года, когда цены выросли на 18,2% в годовом исчислении. По мнению аналитиков, цены продолжат расти, а инфляция достигнет пика в третьем квартале и составит около 17%.

Банковский совет ЧНБ определяет денежно-кредитную политику страны и принимает решения об основных мерах денежно-кредитной политики. Помимо формирования денежно-кредитной политики, ЧНБ отвечает за надзор за финансовым рынком, включая банки, страховые компании и рынок капитала. Банковский совет состоит из семи членов.

Согласно закону, управляющий Чешского национального банка действует внешне от имени ЧНБ. Он руководит работой Совета Банка, и в случае равенства голосов его голос является решающим. Он также имеет право участвовать в заседаниях правительства. В других вопросах, касающихся управления ЧНБ, полномочия разделены между всеми семью членами правления.

Источник: ceskenoviny.cz

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