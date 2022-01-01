Интерес к дачам и загородным домам в Чехии в этом году упал на 20-30 процентов по сравнению с прошлым годом

Интерес к покупке загородных домов и дач спустя два года снизился. По сравнению с прошлым годом желание людей покупать недвижимость для отдыха упало на 20-30%.

Это следует из данных портала недвижимости Videobydlení.cz и агентства недвижимости Next Reality.

«На данный момент у людей большого интереса для покупки дач. Примерно через два года бум, который был вызван частыми локдаунами, карантинами и закрытием школ, закончился. Многие хотят провести это лето на природе Чешской Республике», — сказал Якуб Веверка, главный экономист Videobydleni. Согласно данным этого портала недвижимости, интерес упал на 23% в годовом исчислении.

Генеральный директор Next Reality Роберт Ханзл подтвердил меньший интерес к дачам и загородным домам. По его словам, спрос упал на 20-30%. «Спрос ниже, но у рынка есть долгосрочная проблема, заключающаяся в том, что объектов недвижимости мало, и многие из них были выкуплены во время коронавируса», — сказал Ханзл.

В последние два года коронавируса интерес к дачам был колоссальный, ведь выезжать за границу было невозможно и люди в базах отдыха даже работали удаленно. «Когда в продаже появился рекреационный объект, было более десяти заинтересованных, и они переплачивали, чтобы недвижимость досталась им», — сказал Ханзл. По его словам, цены выросли вдвое. Стоимость коттеджа под Сазавой выросла с 1,5 млн до 3 млн крон, а квартиры в горах — со 100 000 до 200 000 за м2.

По данным агентств недвижимости, цены не продолжают расти после смягчения мер по борьбе с коронавирусом. Однако интерес вызывают в основном круглогодичные жилые постройки, коттеджи у воды или с хорошим видом.

В связи с ростом цен на стройматериалы и энергоносители реконструкция коттеджей откладывается. «Люди предпочитают оставить строящиеся дачи, чем резать семейный бюджет где-то в другом месте. Если строительство базы отдыха затянуть даже на два года, то это никого особо не затруднит, а затраты, вероятно, будут ниже», — сказала Веверка.

На сервере Videobydleni.cz в настоящее время выставлено на продажу более 800 загородных домов и дач, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. Агентство недвижимости RE/MAX имеет в своем предложении 305 коттеджей — на 8% меньше, чем годом ранее.

«По словам брокеров, интерес со стороны покупателей по-прежнему большой. Количество заинтересованных лиц в основном исчисляется двузначными числами, а продажи часто проходят в форме аукциона. Это скорее исключение для других видов недвижимости», — заявила пресс-секретарь компании Дагмар Шейбалова.

По данным агентств недвижимости, отток покупателей был вызван также ростом интереса чехов к коттеджам за границей. Чаще всего это Хорватия и Испания, где цены на эти объекты, по данным Videobydleni.cz, находятся на уровне средней квартиры 2+1 в Праге. И они еще способны создать более интересный доход с точки зрения дальнейшей аренды, сообщает портал.

Источник: ceskenoviny.cz

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