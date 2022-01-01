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Минфин платил миллионы крон за чековую лотерею, даже когда она не проходила

Минфин платил миллионы крон за чековую лотерею, даже когда она не проходила

Партнер рубрики:
Kochy
04 июля
09:56
498
Минфин Чехии оплачивал чековую лотерею, которая была введена в связи с электронным учётом продаж, даже когда она не проводилась. Ведомство даже не оценило, помогла ли лотерея в сборе налогов, что было ее целью. Это обнаружила проверка Счетной палаты Чехии (NKÚ).

Минфин платил миллионы крон за чековую лотерею, даже когда она не проходила

NKÚ проверяла расходы Минфина в 2019 и 2020 годах, особенно что касается аренды недвижимости и проведения чековой лотереи (Účtenková loterie, или просто Účtenkovka).

Чековая лотерея была запущена с 1 октября 2017 года в связи с внедрением системы электронного учета выручки (EET). Для участия в лотерее нужно регистрировать на сайте кассовые чеки, вводя указанные в них реквизиты. Она была задумана как способ помочь государству сэкономить на проверках. Главный приз, который разыгрывался каждый месяц, составляет 1 миллион крон. Последний розыгрыш призов состоялся как раз 15 марта.

«Чековая лотерея должна была мотивировать граждан принимать квитанции от торговцев и тем самым способствовать надлежащему сбору налогов. После окончания лотереи Минфин не оценил ее вклад. В то же время расходы на проведение Účtenkovka составили 231 миллион крон», — заявили в NKÚ, добавив, что 160 миллионов крон было потрачено на денежные или материальные призы.

Поскольку договор на проведение лотереи был заключен в 2017 году на неопределенный срок и не учитывал досрочное прекращение лотереи, Министерство оплачивало ее и в то время, когда лотерея уже не проводилась, а система только поддерживалась. Это обошлось налогоплательщикам в 14 миллионов крон.

Источник: novinky.cz

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