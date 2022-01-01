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Прокат электромобилей в Чехии за год вырос более чем в четыре раза

Прокат электромобилей в Чехии за год вырос более чем в четыре раза

Партнер рубрики:
Kochy
05 июля
12:06
312
​В Чехии растет интерес к аренде электромобилей. Пока сдаются сотни автомобилей в год, но их доля за последний год увеличилась более чем в четыре раза.

Прокат электромобилей в Чехии за год вырос более чем в четыре раза

Об этом сообщает платформа HoppyGo. По ее словам, арендой электромобилей интересуются в основном молодые водители. 

«Есть две группы людей, которые размещают электромобили на платформах каршеринга. Одна — в первую очередь для оптимизации расходов, связанных с владением или эксплуатацией автомобиля, и в то же время им не нужно так сильно беспокоиться о том, как он используется. Поэтому их мотивация носит финансовый характер. Среднемесячный заработок может превышать 30 000 крон в месяц. Вторая группа состоит из людей, для которых электромобильность — это определенное будущее. Можно сказать, что они такие сторонники зеленой мобильности», — сказал исполнительный директор службы каршеринга HoppyGo Робин Сваричек. 

По данным платформы, средний возраст владельца электромобиля, который готов одолжить свою машину, составляет 31 год, и чаще всего это жители крупных городов. Точно так же люди, которые арендуют автомобили, основаны на анализе HoppyGo. Их больше всего интересует реальный опыт эксплуатации электромобиля, часто перед покупкой электромобиля. 

 «Из всех бронирований электромобилей на платформе HoppyGo в прошлом году 20% явно предназначались для тестирования перед покупкой автомобиля», — отметил Шваржичек. 

При аренде электромобиля привычки водителей другие, чем при аренде классических автомобилей. В электромобилях, по словам Шваржичека, это, например, отсутствие забот об охлаждении автомобиля после долгой поездки или необходимости замены масла. «Поэтому владельцев электромобилей не так беспокоит, насколько экономными будут люди, которые арендуют их автомобили», — добавил Шваржичек. С другой стороны, наиболее распространенные опасения касаются длины пробега электромобиля, метода и продолжительности зарядки или безопасности. 

По данным открытых источников, в Чехии зарегистрировано более 11 000 электромобилей. По данным Ассоциации автомобильных импортеров, всего в Чехии зарегистрировано около 8,6 млн автомобилей всех категорий. 

Источник: ceskenoviny.cz



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