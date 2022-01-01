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Неизвестный вор грабит людей на улицах Праги

Неизвестный вор грабит людей на улицах Праги

Партнер рубрики:
Kochy
07 июля
15:25
422
Полиция Праги разыскивает вора, который грабит людей на улицах мегаполиса. В одном случае он также ограбил официанта ресторана.

Неизвестный вор грабит людей на улицах Праги

Вор появился в Праге в середине июня и ограбил трех человек на улицах Тругларжска, Йиндржишска и Петрске-намести. В основном он воспользовался их невнимательностью и забрал у людей ценности.

«У вора оказался бумажник с ежедневными продажами одного из ресторанов, кошелек с мобильным телефоном и наличными или, например, рюкзак с платежной картой», — сказал пресс-секретарь полиции Ричард Грдина. Ущерб составляет 60 тысяч крон.

Подозреваемого засняли несколько камер видеонаблюдения и в четверг полиция обратилась за помощью к общественностью. Информацию о преступнике можно сообщить по номеру 158.

Источник: novinky.cz





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