В Чехии депутаты быстро изменили закон о регистрации реальных собственников компаний

В четверг на внеочередном заседании депутаты быстро изменили закон о регистрации реальных собственников в первом чтении. Корректировка необходима, чтобы Чешская Республика могла использовать почти 180 миллиардов крон из Национального фонда восстановления. Теперь проект должны рассмотреть Сенат и Президент.

Поправка, принятая Палатой депутатов, перестает выделять реального владельца как конечного получателя денег или лицо, обладающее максимальным влиянием. Таким образом, в результате лицо, контролирующее компанию, также считается ее владельцем. Поправка, направленная на унификацию чешского законодательства с европейским, является условием для получения 179 миллиардов крон из Национального плана восстановления.

Из 153 присутствующих депутатов 145 поддержали поправку, никто не выступил против. Теперь законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат, а затем на подпись президенту Милошу Земану. Изменение должно быть опубликовано в Сборнике законов до конца сентября.

Всего в повестке внеочередного заседания у депутатов 14 вопросов, поэтому не исключено, что оно продолжится на следующей неделе во вторник и среду. Депутаты должны обсудить поправки к закону о госслужбе, налоговые изменения или поддержку автомобилей с низким уровнем выбросов.

Источник: novinky.cz