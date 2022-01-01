В этом году в Чехии началось строительство 20 000 квартир

​В Чехии к концу мая началось строительство 19 712 новых квартир, что 20% больше, чем в прошлом году.

В мае началось строительство 5 309 новых квартир, что на 24,1% больше по сравнению с прошлым годом и является максимальным показателем с 2006 года.

По словам Петры Куржиновой, начальника отдела статистики строительства и жилищного строительства ČSÚ увеличение количества новых квартир в основном связано со строительством многоквартирных домов.

Количество сданных квартир в мае увеличилось на 3,1% в годовом исчислении — до 2 882 шт. Всего с начала года в Чехии построено более 15 000 новых квартир. При этом сегодня строится рекордное количество новых квартир — всего более 48 000.

Так что новых квартир на рынке в этом году, скорее всего, будет предостаточно. Строительное производство в целом в Чехии растет 13-й месяц подряд, т.е. непрерывно с мая прошлого года. Однако если в феврале строительная отрасль выросла почти на 17% в годовом исчислении, то в мае рост составил всего 3,3%.

Источник: stavebni-forum.cz