Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Масло почти в два раза дороже. Как инфляция отразилась на скидках на продукты

Масло почти в два раза дороже. Как инфляция отразилась на скидках на продукты

Партнер рубрики:
Kochy
09 июля
09:51
329
Цены на продукты питания в Чехии растут вместе с инфляцией и по сравнению с прошлым годом покупатели не сильно экономят даже на покупках по скидкам. Единственным исключением является алкоголь, цены на который не изменились, свидетельствуют данные портала Kupi.cz.

Масло почти в два раза дороже. Как инфляция отразилась на скидках на продукты

В мае годовая инфляция в Чешской Республике выросла до 16% — это девятый по величине показатель в Европе и 26-й по величине в мире. Это сделало товары и услуги более дорогими практически во всех разделах потребительской корзины, в том числе товары со скидкой.

Согласно базе данных динамики цен, например, цена на свинину со скидкой увеличилась в среднем на 17%. Свиная шея без кости подорожала на 16% и стоит в среднем 126 крон за килограмм. В прошлом году цена была примерно на 17 крон меньше. Свиная шея с костью подорожала подорожала более чем на 20%.

Куриное мясо подорожало на 18% в годовом исчислении. Филе куриной грудки можно купить в среднем по цене 140 крон за килограмм, что на треть больше, чем в прошлом году. Цена целой курицы выросла на 40 крон.

По статистике, подорожание и рост цен наиболее существенно влияет на классическое масло — самое дешевое на данный момент стоит около 42 крон. «Это огромный скачок по сравнению с прошлым годом, когда самое дешевое сливочное масло весом 250 г стоило 21,90 кроны. Таким образом, мы фиксируем невероятный рост цен на 94%», — комментирует результаты анализа специалист по связям с общественностью Kupi.cz Кристина Горжовска.

Рост цен также наблюдается на молочные продукты. Например, литр полужирного длительного молока Madeta можно купить за 16 крон, в прошлом году было — на четыре кроны меньше.

Наоборот, средняя цена алкоголя практически не изменилась, этот сегмент меньше всего пострадал от повышения цен. Например, цена на пол-литровый Gambrinus 10° осталась прежней — бутылку пива можно купить за 12 крон со скидкой. Пиво Pilsner Urquell 0,5 литра даже на одну крону дешевле, чем в прошлом году, и стоит 23 кроны.

Как ранее сообщал Seznam Zprávy, рост цен наблюдается практически во всех странах мира. Самые высокие темпы инфляции в мире в настоящее время в Судане (192%), Венесуэле (167%) и Сирии (139%). В США также зафиксировала рост потребительских цен в годовом исчислении на 8,6% в мае.

В таблице глобальной инфляции Чехия находится рядом со странами Африки, такими как Нигерия, Буркина-Фасо и Бурунди, и странами Восточной Европы, такими как Беларусь, Латвия и Болгария. Чуть лучше обстоят дела в Словакии, где годовой уровень инфляции достиг 12,6%.

Цены у соседей в Польше также растут более чем на 10%. Наоборот, Франция показывает самый низкий рост уровня цен в пределах Евросоюза (5,2%).

По данным Центробанка, инфляция в Чешской Республике должна достичь пика в июле и составить 17%. После достижения этого предела аналитики ожидают снижения цен на потребительские товары.

Источник: seznamzpravy.cz



читайте по теме
Assets
01 июля
12:52
1038
Экономика
Новый глава Центробанка Чехии: снижение инфляции будет приоритетом
Assets
27 июня
18:43
4468
Экономика
Большинство чехов боятся того, что принесут следующие месяцы
Assets
24 июня
14:03
1286
Экономика
Аналитики ожидают спада в строительной отрасли в этом и следующем году
Assets
23 июня
18:43
10005
Экономика
У Чехии есть еще одна проблема. «Ценовой пузырь» на рынке недвижимости может лопнуть
Последние новости:
Assets
09 июля
10:01
290
Общество
Три четверти чехов согласны принять украинцев, но только 10% одобряют ПМЖ
Assets
08 июля
19:40
1827
Общество
Полиция задержала мужчину с татуировкой в виде свастики на митинге, где были российские флаги
Assets
08 июля
17:48
610
Общество
Чехи боятся бедности: они считают, что правительство делает мало для борьбы с инфляцией
Assets
08 июля
15:03
569
Общество
Дерево упало на автомобиль в Крконоше. Женщина-водитель погибла
Assets
08 июля
12:51
1376
Экономика
В этом году в Чехии началось строительство 20 000 квартир
Assets
08 июля
11:54
2212
Культура
Куда пойти с 9 июля по 15 июля: фестивали, концерты и шоу в Чехии
Assets
08 июля
11:01
859
Общество
Сафари-парк открывает самый большой павильон для пингвинов в Чешской Республике
Assets
07 июля
20:14
1495
Экономика
В Чехии депутаты быстро изменили закон о регистрации реальных собственников компаний
Assets
07 июля
15:25
2331
Экономика
Неизвестный вор грабит людей на улицах Праги
Assets
07 июля
13:50
1452
Экономика
Популярность коворкинга в Праге растет


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
иностранцы
погода