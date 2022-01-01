Масло почти в два раза дороже. Как инфляция отразилась на скидках на продукты

Цены на продукты питания в Чехии растут вместе с инфляцией и по сравнению с прошлым годом покупатели не сильно экономят даже на покупках по скидкам. Единственным исключением является алкоголь, цены на который не изменились, свидетельствуют данные портала Kupi.cz.

В мае годовая инфляция в Чешской Республике выросла до 16% — это девятый по величине показатель в Европе и 26-й по величине в мире. Это сделало товары и услуги более дорогими практически во всех разделах потребительской корзины, в том числе товары со скидкой.

Согласно базе данных динамики цен, например, цена на свинину со скидкой увеличилась в среднем на 17%. Свиная шея без кости подорожала на 16% и стоит в среднем 126 крон за килограмм. В прошлом году цена была примерно на 17 крон меньше. Свиная шея с костью подорожала подорожала более чем на 20%.

Куриное мясо подорожало на 18% в годовом исчислении. Филе куриной грудки можно купить в среднем по цене 140 крон за килограмм, что на треть больше, чем в прошлом году. Цена целой курицы выросла на 40 крон.

По статистике, подорожание и рост цен наиболее существенно влияет на классическое масло — самое дешевое на данный момент стоит около 42 крон. «Это огромный скачок по сравнению с прошлым годом, когда самое дешевое сливочное масло весом 250 г стоило 21,90 кроны. Таким образом, мы фиксируем невероятный рост цен на 94%», — комментирует результаты анализа специалист по связям с общественностью Kupi.cz Кристина Горжовска.

Рост цен также наблюдается на молочные продукты. Например, литр полужирного длительного молока Madeta можно купить за 16 крон, в прошлом году было — на четыре кроны меньше.

Наоборот, средняя цена алкоголя практически не изменилась, этот сегмент меньше всего пострадал от повышения цен. Например, цена на пол-литровый Gambrinus 10° осталась прежней — бутылку пива можно купить за 12 крон со скидкой. Пиво Pilsner Urquell 0,5 литра даже на одну крону дешевле, чем в прошлом году, и стоит 23 кроны.

Как ранее сообщал Seznam Zprávy, рост цен наблюдается практически во всех странах мира. Самые высокие темпы инфляции в мире в настоящее время в Судане (192%), Венесуэле (167%) и Сирии (139%). В США также зафиксировала рост потребительских цен в годовом исчислении на 8,6% в мае.

В таблице глобальной инфляции Чехия находится рядом со странами Африки, такими как Нигерия, Буркина-Фасо и Бурунди, и странами Восточной Европы, такими как Беларусь, Латвия и Болгария. Чуть лучше обстоят дела в Словакии, где годовой уровень инфляции достиг 12,6%.

Цены у соседей в Польше также растут более чем на 10%. Наоборот, Франция показывает самый низкий рост уровня цен в пределах Евросоюза (5,2%).

По данным Центробанка, инфляция в Чешской Республике должна достичь пика в июле и составить 17%. После достижения этого предела аналитики ожидают снижения цен на потребительские товары.

Источник: seznamzpravy.cz