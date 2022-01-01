Рост цен не прекращается. Инфляция в Чехии достигла 17,2 процентов

«Рост потребительских цен в годовом исчислении значительно ускорился с июля прошлого года и уже превысил отметку в 17%. В июне этому ускорению в наибольшей степени способствовали цены на продукты питания, которые выросли на 18% в годовом исчислении», — сказал Йиржи Мразек, директор отдела статистики цен ČSÚ.
Цены на масла и жиры выросли на 42% в годовом исчислении. Хлебобулочные изделия и крупы подорожали на 23,8%, мясо — на 20,4%, молоко, сыр и яйца — на 20,8%.
Из конкретных продуктов питания значительно выросла цена на муку, цена которой на 69,6% выше по сравнению с прошлым годом. Заметно подорожали также сливочное масло (на 55,8%), сахар (на 41,3%) и полуобезжиренное молоко длительного хранения (на 42,3%).
Рост цен на энергоносители продолжает отставать от роста цен. Прежде всего, цены на природный газ выросли на 57,8%, тогда как в мае они были почти на 9% меньше. Твердое топливо подорожало на 34%, электроэнергия — на 31,6%.
«В транспортном секторе цены на автомобили выросли на 14,5%, а на топливо и масло — на 47,5%», — добавили в ČSÚ. Цены на услуги общественного питания выросли на 23,5%, на услуги размещения — на 21,2%.
Источник: novinky.cz
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